Vine i et passo a bu FA scar.

Quedem a les deu a te SOL casa.

No tornarem fins al LAm tard.

Els mítics estaran asseguts a la SOL plaça.



He rebut un difu pel FA WhatsApp

que em diu el lloc i l’hora i el SOL dresscode i

posa que hem de ser-hi a les0 LAm onze,

reunir tot el grup i entrar a la SOL festa.



Pantis curts i suda FA dera,

comença el concert

i estem drets a da SOL rrera.

Tu has arribat la pri LAm mera,

i esperes la resta per comentar el SOL pla.



Després tocava la FA Mushka,

i tu vas dir-me Què bushques?

Per voler estar da SOL vant

sempre em busco trifulca.

I em busca i em LAm truca.

I em truca pel busca.

I em diu que m’e SOL spera

al Moll de la Fusta.



Perquè ja FA saps que ha arribat el moment

que esperem des de fa SOL temps.

I amb tota la meva gent

i amb els que hi han sigut LAm sempre.

Amb qui he pogut confiar a SOL cegues.



I ens trobarem el FA mes que ve

i explicarem què ens SOL ha passat,

totes les LAm liades que t’hagis ima SOL ginat.



Pantis curts i suda FA dera

he comprat tiquets

i els tinc a la car SOL tera.

Tu has arribat la pri LAm mera,

i esperes la resta per comentar el SOL pla.



FA SOL LAm SOL