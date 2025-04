Un petonet (Acords)

T’han tornat a DO liar,

era nece SOL ssari.

Una mica de RE party

per posar-te a ba MIm llar.



I segur que de DO mà

ens farem unes ri SOL ses.

Parlarem de la RE missa

que ahir et vaig ofi MIm ciar.



No se m’oblidar DO à. SOL

Tre RE menda xapa que ens MIm vam menjar.

DO Un remember SOL al pis de dalt.

Espectacular.



A la DO una, un peto SOL net.

A les RE dues, calmem la MIm set.

A les DO tres només quedàvem els SOL dos

i no ens faltava res RE més

perquè amb tu ho tenia MIm tot.



Teníem DO dos i feiem tres,

no vull que SOL ningú em digui res.

Des dels RE vint ja contava milions,

no pen MIm sava en res més.



Em van dir DO canta el català

i els vaig dir SOL Tyets per què?

si el món és RE gran.

Jo vull quedar-me amb tot

però també ho faré.



Creo que tengo un DO don que me dieron pal ne SOL gocio.

Quizás zero ta RE lento musical, cien para el MIm ocio.

Yo corro con mi DO vida como quiera y con SOL quien quiera.

Que Dios me de sa RE lud para vivirla a mi ma MIm nera.



A la DO una, un peto SOL net.

A les RE dues, calmem la MIm set.

A les DO tres només quedàvem els SOL dos

i no ens faltava res RE més

perquè amb tu ho tenia MIm tot.



No se m’oblidar DO à. SOL

Tre RE menda xapa que ens MIm vam menjar.

DO Un remember SOL al pis de dalt.

r RE Aquell moment que



sona la nostra canç DO ó. SOL

RE Tanta gent però no MIm més tu i jo.

DO Dues avarques i un banya SOL dor

RE i el primer petó



Que jo no m’es DO perava SOL

però al final ha pa RE ssat.

Una casua MIm litat

que era predesti DO nada SOL

I ens trobem pels ra RE cons

els dos sols d’am MIm agat.



A la DO una, un peto SOL net.

A les RE dues, calmem la MIm set.

A les DO tres només quedàvem els SOL dos

i no ens faltava res RE més

perquè amb tu ho tenia MIm tot.