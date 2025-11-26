Si haDOguessis nascut en una altra terra poFAdries ser SOLblanc, podries ser LAmnegre. Un DOaltre país fora casa teva i diFAries "SOLsí" en un altra LAmllengua.
T'hauFAries criat d'una alSOLtra manera, més DObona, potSIser més doLAmlenta. TinFAdries més sort o SOLpotser més pega. TinREmdries amics i jocs LAmd'una altra SOLmena.
FADuries SOLvestits de DOsac o de LAmseda, saFAbates de SOLpell o DOtosca esparLAmdenya. O aFAniries nu perdut SOLper la selva. PoDOdries lleSOLgir contes i poLAmemes o no tenir SOLllibres ni saber de lletra.
REmSOLDOSOLLAm x2 SOL
PoDOdries menjar coses llamineres, o noFAmés crosSOLtons secs de pa LAmnegre. PoDOdries, podries. Per tot això pensa que FAimporta teSOLnir les mans ben oLAmbertes,
i aFAjudar qui ve fugint SOLde la guerra. FuDOgint del dolor SIi de la poLAmbresa. Si FAtu fossis nat a la SOLseva terra, la REmtristesa d'ell LAmpodria ser SOLteva.
REmSOLDOSOLLAm x8
