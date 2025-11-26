Podries (Acords)

Duries vestits de sac o de seda

Acords Acords
Roba Estesa
DO MI DO x2

Si haDOguessis nascut en una altra terra
poFAdries ser SOLblanc, podries ser LAmnegre.
Un DOaltre país fora casa teva
i diFAries "SOLsí" en un altra LAmllengua.

T'hauFAries criat d'una alSOLtra manera,
més DObona, potSIser més doLAmlenta.
TinFAdries més sort o SOLpotser més pega.
TinREmdries amics i jocs LAmd'una altra SOLmena.

FADuries SOLvestits de DOsac o de LAmseda,
saFAbates de SOLpell o DOtosca esparLAmdenya.
O aFAniries nu perdut SOLper la selva.
PoDOdries lleSOLgir contes i poLAmemes
o no tenir SOLllibres ni saber de lletra.

REm SOL DO SOL LAm x2
SOL

PoDOdries menjar coses llamineres,
o noFAmés crosSOLtons secs de pa LAmnegre.
PoDOdries, podries.
Per tot això pensa
que FAimporta teSOLnir les mans ben oLAmbertes,

i aFAjudar qui ve fugint SOLde la guerra.
FuDOgint del dolor SIi de la poLAmbresa.
Si FAtu fossis nat a la SOLseva terra,
la REmtristesa d'ell LAmpodria ser SOLteva.

FADuries SOLvestits de DOsac o de LAmseda,
saFAbates de SOLpell o DOtosca esparLAmdenya.
O aFAniries nu perdut SOLper la selva.
PoDOdries lleSOLgir contes i poLAmemes
o no tenir SOLllibres ni saber de lletra.

REm SOL DO SOL LAm x8

 

 

