Raig de sol (Acords)

Intro: LA SIm RE MI



Jo guardo un LA raig de sol per tu

a la bu SIm txaca d'un abric vell

entre els RE versos d'un poeta

de qui MI no recordo el nom.



Guardo LA tot el temps perdut,

les ri SIm alles, les promeses,

les co RE ses grans i petites

que un di MI a havíem de fer.

(però que mai vam poder fer)



Guardo un LA raig de sol per tu

perquè SIm res està perdut,

perquè MI vas arribar al món com la tem LA pesta. MI



Alça FA#m ré els meus ulls amunt,

busca RE ré en el més profund

a MI quell trosset tan gran de tu que em LA guia. MI



I es SIm tem en mans d'un destí cruel i ab MI surd,

però SIm m'és igual jo seré més tos MI sut



i guardaré un raig de sol per tu.





LA MI LA MI



Guarda un LA raig de sol per mi,

en una es SIm pelma d’aniversari,

la can RE çó que taral·leges

quan pen MI ses que ningú et sent.



Guarda'm LA forces pel camí,

que no ha es SIm tat ni serà fàcil,

però un RE dia més al teu costat

és MI el regal més bell.



Guarda un LA raig de sol per mi

perquè em SIm queda tant camí,

perquè et MI vull sentir amb mi a cada LA passa. MI



Sé que em FA#m tocarà patir,

però jo RE no em mouré d’aquí,

el do MI lor se’n va però queda la be LA llesa. MI



SIm I si cal t’ho dic un i mil MI cops,

t’es SIm timaré fins a la fi del MI món



i guardaré un raig de sol per tu.





LA MI LA MI



Guardo un raig de sol per LA tu! MI

Sols un LA raig de sol. MI

Guardo un raig de sol per LA mi.