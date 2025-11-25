La reina mora (Acords)

Ell i jo caiem junts cingle avall

Acords Acords
Roba Estesa
Intro: RE SOLm RE SOLm

El reREgne català està ocupat
pels nosSOLmtres enemics cristians
i només REqueda, Siurana la SOLmmora.

ResiREstim els valents musulmans
amb el SOLmcastell de tots el més alt
i no poREdran ensorrar la bella SiuSOLmranSOLa.

Però de DOmsobte, menFAtre jo ceLA#lebro un sopar
i el maDOmrit és foFAra baraLA#llant.
Una REfletxa travessa la SOLmsala
i es clava enmig DOmde la REtaula paSOLmrada.
Una REfletxa travessa la SOLmsala
i es clava enmig DOmde la REtaula paSOLmrada.

ComenREcen a cridar els convidats
i coSOLmrrents fugen tots aviat
cap a casa REseva per refuSOLmgiar-se.

Davant REmeu ja n'en tinc tres soldats
que asseSOLmnyalen i afirmen el cap:
"aquella és la REreina, la Reina SOLmMoraSOL"

Però jo DOmla Reina FAMora que LA#sé barallar
va i caDOmrrego conFAtra aquells solLA#dats.
I amb l'esREpasa amagada que SOLmporto al vestit
els taDOmllo el coll a aREquells tres banSOLmdits.
I amb l'esREpasa amagada que SOLmporto al vestit
els taDOmllo el coll a aREquells tres banSOLmdits.

RE SOLm DOm RE SOLm x2

ContemREplant l'orgullós bany de sang
no treSOLmmolen espasa ni braç.
.Correu cames REmeves, per escaSOLmpar-me.

No en són REtres els que tinc al davant
són molts SOLmmés de creu roja al pitram.
Què val la REreina? La reina SOLmmortSOLa?

DOm FA LA# DOm FA LA#
RE SOLm DOm RE SOLm x2

I a llom DOmdel cavall FAblanc, sense LA#res a davant
deciDOmdesc prendre FAjo l'últim LA#salt.
I taREpant els blaus ulls d'aquell SOLpobre animal
ell i DOmjo caiem REjunts cingle aSOLmvall.
I taREpant els blaus ulls d'aquell SOLpobre animal
ell i DOmjo caiem REjunts cingle aSOLmvall.

Si jo REfuig és perquè mon honor
és més SOLmfort que els batecs del meu cor.
Recorda SiuRErana la Reina SOLmMora.

 

 

Separation
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze