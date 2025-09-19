Tàndem (Acords)

I ho hem aconsegu

The Tyets
Tàndem - The Tyets
Ens vam conèixer fa RE#temps, era batxilleSOLmrat.
Tu em vas tirar a la FAcanya, jo la vaig agaDOfar.
Sempre de flor en RE#flor, però amb tu jo em vaig queSOLmdar.
Comença una hisFAtòria que no té fiDOmnal.

I és per aiDOmxò que aRE#vui
som LA#on voFAlíem DOmser de peRE#tits.
I REho hem aconseguit.

Per moltes coses que ens RE#passin,
jo t'estimo igLA#ual.
Jo t'estimo igREual,
potser més que RE#mai.

Per moltes coses que ens passin,
que no acabi LA#mai.
Som el millor tREàndem,
l'equip idRE#eal.

Per moltes coses que ens RE#passin,
jo t'estimo igLA#ual.
Jo t'estimo igREual,
potser més que RE#mai.

Per moltes coses que ens passin,
que no acabi LA#mai.
Som el millor tREàndem,
l'equip idRE#eal.

RE# LA# RE RE# x2

Des que estic amb RE#tu, amLA#or
quan faig el FAtonto ets el meu millor DOmpúblic.
Et miro i em RE#tornes LA#boig.
Saps que jo aFAdoro el que fas perquè és DOmúnic.

I és per aiDOmxò que aRE#vui
som LA#on voFAlíem DOmser de peRE#tits.
I REho hem aconseguit.

Per moltes coses que ens RE#passin,
jo t'estimo igLA#ual.
Jo t'estimo igREual,
potser més que RE#mai.

Per moltes coses que ens passin,
que no acabi LA#mai.
Som el millor tREàndem,
l'equip idRE#eal.


Per moltes coses que ens RE#passin,
jo t'estimo igLA#ual.
Jo t'estimo igREual,
potser més que RE#mai.

Per moltes coses que ens passin,
que no acabi LA#mai.
Som el millor tREàndem,
l'equip idRE#eal.

Per moltes coses que ens FApassin,
jo t'estimo iDOgual.
Jo t'estimo iMIgual,
potser més que FAmai.

Per moltes coses que ens passin,
que no acabi DOmai.
Som el millor MItàndem,
l'equip iFAdeal.

FA DO MI FA x2

 

 

 

