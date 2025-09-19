Tàndem (Acords)

Ens vam conèixer fa
RE#temps, era batxille SOLmrat.
Tu em vas tirar a la
FAcanya, jo la vaig aga DOfar.
Sempre de flor en
RE#flor, però amb tu jo em vaig que SOLmdar.
Comença una his
FAtòria que no té fi DOmnal.
I és per ai
DOmxò que a RE#vui
som
LA#on vo FAlíem DOmser de pe RE#tits.
I
REho hem aconseguit.
Per moltes coses que ens
RE#passin,
jo t'estimo ig
LA#ual.
Jo t'estimo ig
REual,
potser més que
RE#mai.
Per moltes coses que ens passin,
que no acabi
LA#mai.
Som el millor t
REàndem,
l'equip id
RE#eal.
Per moltes coses que ens
RE#passin,
jo t'estimo ig
LA#ual.
Jo t'estimo ig
REual,
potser més que
RE#mai.
Per moltes coses que ens passin,
que no acabi
LA#mai.
Som el millor t
REàndem,
l'equip id
RE#eal. RE# LA# RE RE# x2
Des que estic amb
RE#tu, am LA#or
quan faig el
FAtonto ets el meu millor DOmpúblic.
Et miro i em
RE#tornes LA#boig.
Saps que jo a
FAdoro el que fas perquè és DOmúnic.
I és per ai
DOmxò que a RE#vui
som
LA#on vo FAlíem DOmser de pe RE#tits.
I
REho hem aconseguit.
Per moltes coses que ens
RE#passin,
jo t'estimo ig
LA#ual.
Jo t'estimo ig
REual,
potser més que
RE#mai.
Per moltes coses que ens passin,
que no acabi
LA#mai.
Som el millor t
REàndem,
l'equip id
RE#eal.
Per moltes coses que ens
RE#passin,
jo t'estimo ig
LA#ual.
Jo t'estimo ig
REual,
potser més que
RE#mai.
Per moltes coses que ens passin,
que no acabi
LA#mai.
Som el millor t
REàndem,
l'equip id
RE#eal.
Per moltes coses que ens
FApassin,
jo t'estimo i
DOgual.
Jo t'estimo i
MIgual,
potser més que
FAmai.
Per moltes coses que ens passin,
que no acabi
DOmai.
Som el millor
MItàndem,
l'equip i
FAdeal. FA DO MI FA x2
