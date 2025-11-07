Viu (Acords)

Intro:
LAm
Una festa més amb
DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
Una festa més amb
DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
Els
FAcolors desperten ri DOalles.
Gegants i
SOLnans ja estan prepa LAmrats,
a
FArriba el seguici amb el DOfoc dels diables.
La
SOLfesta ja ha comen LAmçat. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAm
Vaig anar a ballar com
DOtu, com SOLtu, com LAmtu.
Vaig anar a ballar com
DOtu, com SOLtu, com LAmtu.
Com
FAtota la gent del po DOble
vaig anar a ba
SOLllar a la Festa Ma LAmjor
i en
FAtre birres i retro DObades
va so
SOLnar la nostra can LAmçó. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAm
Després d'una nit amb
DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
Després d'una nit amb
DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
A
FAritme de gralles co DOmença un nou dia
és
SOLl'hora d'anar a fer el ver LAmmut.
Cas
FAtells a la plaça, la DOfaixa lligada,
a
SOLnem a fer pinya tots LAmjunts. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi.
Jo et canta
LAmria tota la SOLnit si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et som DOriu. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi. LAmJo et canta SOLria si tu vol FAguessis estar amb DOmi.
