Viu (Acords)

Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi

Roba Estesa
Intro: LAm

Una festa més amb DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
Una festa més amb DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
Els FAcolors desperten riDOalles.
Gegants i SOLnans ja estan prepaLAmrats,
aFArriba el seguici amb el DOfoc dels diables.
La SOLfesta ja ha comenLAmçat.

LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.
LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.

LAm

Vaig anar a ballar com DOtu, com SOLtu, com LAmtu.
Vaig anar a ballar com DOtu, com SOLtu, com LAmtu.
Com FAtota la gent del poDOble
vaig anar a baSOLllar a la Festa MaLAmjor
i enFAtre birres i retroDObades
va soSOLnar la nostra canLAmçó.

LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.
LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.

LAm

Després d'una nit amb DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
Després d'una nit amb DOtu, amb SOLtu, amb LAmtu.
A FAritme de gralles coDOmença un nou dia
és SOLl'hora d'anar a fer el verLAmmut.
CasFAtells a la plaça, la DOfaixa lligada,
aSOLnem a fer pinya tots LAmjunts.

LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.
LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.

Jo et cantaLAmria tota la SOLnit si tu volFAguessis estar amb DOmi.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.

LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.
LAmViu, viu, SOLviu, viu que la FAvida et somDOriu.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.

LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.
LAmJo et cantaSOLria si tu volFAguessis estar amb DOmi.

 

 

