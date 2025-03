El dia que va morir el meu gos

El projecte The Hardest Day (El dia més difícil), fet pel fotògraf Ross Taylor i pel cineasta Luke Rafferty, mostra els darrers instants de vida de gossos que han compartit anys i panys amb els seus amos. Des del moment en què reben l'eutanàsia a casa, fins al dolor i la cura amb què els seus propietaris els acompanyen fins al final. Els creadors d'aquest projecte l'expliquen així: "The Hardest Day és una pel·lícula sense precedents que explora la intimitat del vincle entre humans i animals i els seus darrers moments junts. És una meditació sobre l'amor i la pèrdua, i, a més a més, el documental també ofereix una visió profunda sobre la feina que fan els veterinaris i el personal de suport en tot aquest procés." Us n'oferim 14 imatges i el documental sencer.

