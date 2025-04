Als anys 80 el fotògraf Charles H. Traub va viatjar des de Milà fins a Sicília per retratar la identitat d'un país únic. I és que si hi ha un aspecte perenne d'Itàlia, és la recerca de la dolce vita, que el director Federico Fellini va encarnar amb sensualitat i ironia en el seu clàssic. El fotògraf Charles H. Traub el va homenatjar en aquesta col·lecció de fotografies titulada Dolce via.

1.

Charles H. Traub

2.

Charles H. Traub

3.

Charles H. Traub

4.

Charles H. Traub

5.

Charles H. Traub

6.

Charles H. Traub

7.

Charles H. Traub

8.

Charles H. Traub

9.

Charles H. Traub

10.

Charles H. Traub

11.

Charles H. Traub

12.

Charles H. Traub

13.

Charles H. Traub

14.

Charles H. Traub

d