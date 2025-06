Les millors fotos de l'any de la Via Làctia

"Som pols d’estrelles contemplant les estrelles", deia l'astrònom Carl Sagan; i "No m'espanta mirar l'univers, m'espanta no fer-ho", afirmava l'astrònoma Maria Mitchell. El blog de viatges i fotografia Capture The Atlas ha publicat les millors fotografies de la Via Làctia d'aquest any. Formen part del concurs "Milky Way photographer of the year", estan fetes des de racons d'arreu del món, i mostren des de pluges d'estrelles fins a eclipsis. Un autèntic espectacle:

1. L'oceà il·luminat per les estrelles, de Xingyang. A les Cascades McWay, Big Sur, Califòrnia.

"L'oceà il·luminat per les estrelles"

2.Univers de sal, d'Alejandra Heis. A Jujuy, Argentina.

"Univers de sal"

3.Un arc de la Via Làctia doble sobre Matterhorn, d'Angel Fux. A Zermatt, Suïssa.

"Un arc de la Via Làctia doble sobre Matterhorn"

5. Una resplendor en la foscor, de Luis Merino. A Matarranya.

"Una resplendor en la foscor"

6. Conte d'hivern, d'Uros Fink. Al Parc Natural Dobratsch.

"Conte d'hivern"

7.Una galàxia de pedres, d'Alvin Wu. A Moeraki Boulders, Nova Zelanda.

"Una galàxia de pedres"

8.El paradís dels arbres ampolla, de Benjamin Barakat. A Scotra, Iemen.

"El paradís dels arbres ampolla"

9.Un cel maragda a Diamond Beach, de Brent Martin. A Great Ocean Road, Austràlia.

"Un cel maragda a Diamond Beach"

10.Perseids a l'arc de la Bota, de Mike Abramyan. A Alabama Hills, Califòrnia.

"Perseids a l'arc de la Bota"

9. Una vista estel·lar des de la cova, d'Anthony Lopez. A Saint Raphael, France.

"Una vista estel·lar des de la cova"

10. Escala cap al cel, de Marcin Rosadziński. A Illa de Madeira.

"Escala cap al cel"

11. Espines i llum d'estrelles, de Burak Esenbey. A Kanaan, Namíbia.

"Espines i llum d'estrelles"

12. L'onada, de Luis Cajete. A Coyote Buttes.

"L'onada"

13.L'evolució de les estrelles, de Kavan Chay. A Nova Zelanda.

"L'evolució de les estrelles"

14. Ulls de colors, de Tomas Slovinsky. A Creta.