No soc només una nena refugiada: tinc nom

«Retratant-los, en comptes d'anomenar-los "nens i nenes refugiats", els anomeno pel seu nom.» Ho diu el fotògraf jordà Muhammed Muheisen, que ha guanyat dos cops el premi Pulitzer i que és fundador d'Everyday Refugees Foundation. «Els nens són les grans víctimes de les guerres. No trien on neixen ni què passa allà on neixen. Siguin d'on siguin, els nens d'arreu del món busquen el mateix: passar-s'ho bé, ser feliços.» Compartim els noms i els retrats de criatures de l'Afganistan i de Síria que viuen lluny de casa seva.

1. Zahra.

Foto: Muhammed Muheisen

2. Laiba.

Foto: Muhammed Muheisen

3. Hayat.

Foto: Muhammed Muheisen

4. Hasanat.

Foto: Muhammed Muheisen

5. Hamagai.

Foto: Muhammed Muheisen

6. Zarlakhta.

Foto: Muhammed Muheisen

7. Hammad.

Foto: Muhammed Muheisen.

8. Anas.

Foto: Muhammed Muheisen

9. Ibraheem.

Foto: Muhammed Muheisen

10. Robina.

Foto: Muhammed Muheisen

11. Aya.

Foto: Muhammed Muheisen

12. Naseebah.

Foto: Muhammed Muheisen

13. Gul Bibi.

Foto: Muhammed Muheisen

14. Mohammed.