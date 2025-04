Rosa Bonheur, l'artista que es vestia d'home per pintar animals

Rosa Bonheur (Bordeus, 16 de març del 1822–Thomery, 25 de maig del 1899) era una artista francesa realista, pintora i escultora, considerada una de les pintores més famoses del segle XIX. A més d’aprendre l’ofici al taller del seu pare, el dibuixant Raymond Bonheur, els grans mestres exposats al Louvre —la família es va traslladar a viure a París quan ella era una nena— van ser la seva primera font d’inspiració. Però aviat va descobrir que el que realment volia pintar eren animals. Rosa Bonheur ben aviat va destacar no només pel seu art, sinó també per la seva actitud trencadora amb els costums de l’època. Per conèixer bé l’anatomia dels animals, visitava sovint les fires de bestiar i fins i tot escorxadors, i per fer-ho i poder-s’hi moure amb llibertat es vestia d’home, tot i que en aquella època per poder-se posar pantalons cada mig any havia de demanar permís a les autoritats.

És coneguda, sobretot, per les seves pintures d’animals, de gran format. Va dedicar molt de temps a fer esbossos d’animals vius en moviment, la qual cosa explica la seva gran habilitat per retratar-los sobre tela. Es va passar hores observant els moviments dels animals i els feia amb argila per estudiar-ne l'anatomia. Poques vegades el tema central de les seves creacions era la figura humana. Una de les poques teles que hi va dedicar va ser el retrat de Buffalo Bill, pel qual l’aventurer li va regalar una panòplia sioux.

Va exposar per primera vegada al Saló de París el 1841 i, des d’aleshores, ho va fer regularment, guanyant la medalla d’or el 1848. Aquest premi va fer que el govern francès li encarregués l’obra Llaurant a Nivernais, que es va mostrar a l’Exposició Universal de París de 1889. L'obra Fira de cavalls va ser la que va donar l’impuls definitiu a la seva carrera. El seu èxit va traspassar fronteres i va gaudir, també, d’un reconeixement notable als Estats Units i a Gran Bretanya. Va ser la primera dona que va rebre la Gran Creu de la Legió d’Honor francesa, i va ser la mateixa emperadriu qui es va traslladar al seu castell de By, a Fontainebleau, per lliurar-li personalment la creu.

1.Llaurant a Nivernais, 1849

2.La fira de cavalls, 1853

3.Ovelles prop del mar, 1855

4.Reunió de caça, 1856

5.Recollint fenc a l’Alvèrnia, 1858

6.El pastor de les Terres Altes, 1959

7.Canvi de pastures, 1863

8.Cérvols reposant, 1867

9.Porcs senglars a la neu, 1870

10.Desmamant els vedells, 1879

11.Lleó en un paisatge de muntanya, 1880

12.Dos tigres dormint, 1887

13.Retrat de William F. Cody (Buffalo Bill), 1889

14.Indis a cavall portant llances, Os rocós i Camisa Roja, 1890

"Pintores sota la catifa" és una secció de Nuri Salvador en què recollim les obres de desenes d'artistes, des del Renaixament italià fins al postimpressionisme, que la història de l'art oficial no ha tingut gaire en compte.