Un pis segons diferents inquilins

Els antics apartaments soviètics són tots idèntics. Això ha inspirat el fotògraf romanès Bodgan Girbovan, que ha fotografiat els deu pisos de l'edifici on viu (ell està al desè). I és que una mateixa casa pot agafar un caràcter ben diferent segons qui hi visqui: pot ser més minimalista, més barroca, més càlida, més freda. Ben bé com si el lloc que habitem fos un mirall de qui som. Tal com diu: "Vaig fer una fotografia de cada apartament des del mateix angle. Les habitacions poden ser considerades com un quadre psicològic dels qui hi viuen".

Desè pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Novè pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Vuitè pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Setè pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Sisè pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Cinquè pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Quart pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Tercer pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Segon pis.

Foto: Bodgan Girbovan

Primer pis.