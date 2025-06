La síndrome de Diògenes: viure entre escombraries

La fotògrafa Corinna Kern durant un any va estar retratant el dia a dia de George Fowler, un home de 72 anys que té la síndrome de Diògenes. El projecte es titula George's Place i mostra una història ben peculiar: la d'un home (que sempre es vesteix elegant) que ocupa una casa de Londres. Quan la fotògrafa va arribar-hi, es va adonar de la magnitud de tot plegat: no es podia caminar, estava pleníssima de trastos inútils. I és que aquesta síndrome (que l'acostuma a patir gent gran que viu sola) es caracteritza per acumular grans quantitats d'escombraries. "Que en George visqués la postguerra, en què l'escassedat era tan forta, també explica aquest comportament compulsiu", diu la fotògrafa.

1. Amb la seva vestimenta habitual, en George fuma un cigarro a la seva habitació. A part del bany i el lavabo, aquest és l'únic lloc accessible de la casa.

2. En George fa una pausa per fumar després d'arreglar una de les seves bicicletes. Com que té tan poc espai a casa, la banyera és l'únic lloc on ho pot fer.

3. En George a la banyera, plena de gom a gom, on també renta la roba i repara bicicletes.

4. En George descansa en un sac de dormir en un espai estret i lliure de trastos.

5. Un matalàs encastat al marc de la porta es va convertir, durant sis mesos, en l'espai habitable del George, ja que va allotjar un convidat a la seva habitació.

6. El fill de George, l'Ari, busca una furgoneta de lloguer per traslladar els objectes apilats davant de la casa. El seu pla és donar-los a okupes de Londres.

7. En George comprant en una botiga de 99 penics. Sovint ve aquí per trobar coses a preus econòmics.

8. En George, preocupat per vestir bé, mira l'etiqueta de la part posterior de la seva corbata. La va comprar per 1,75 £ en una botiga benèfica.

9. En George i el seu fill Ari miren el jardí on té bicicletes, cadires trencades i altres peces de fusta envaïdes per les plantes.

10. Una decisió difícil: el fill del George li ensenya objectes per decidir si els conserva, els llença a la brossa o els dona a la comunitat d'okupes.

11. Una gran feina: en George i l'Ari seuen després d'haver-se passat el dia netejant la casa de quatre habitacions, gairebé inaccessible.

12. Més trastos: en George seu a la seva habitació aproximadament un any després que es fes la foto que just veieu a sobre. L'habitació està més plena que mai.

13. En George està a punt de sortir de casa per sopar. Com que no pot entrar a la cuina, de tan plena que està, menja a restaurants o cafeteries.

14. En George torna a casa després de llençar algunes escombraries. Sempre guarda les bosses buides per reutilitzar-les.