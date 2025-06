Tenim 100 anys i tenim ganes de viure

“¿El secret per arribar als cent anys? Prendre mel i mig litre de llet cada dia", diu, orgullós, l'Erich. El fotògraf Karsten Thormaehlen ha fet el projecte Feliços als 100 anys per mostrar persones que han arribat al segle de vida amb plenitud. L’objectiu és trencar els tòpics sobre la vellesa i mostrar que envellir, malgrat tots els entrebancs, també pot ser una etapa plena de bellesa. Aquestes fotos, que s'han exposat arreu del món, estan acompanyades de reflexions com aquestes: “Fins i tot als 102 anys un home s’ha de vestir amb elegància" (Wolf, 102 anys). “No crec que hi hagi vida després de la mort. Quan ets mort, ja no hi ets" (Käthchen, 100 anys). “Fa cinc anys que visc en una residència i trobo a faltar el meu pis: casa és casa" (Erna, 103 anys). “No deixes d'aprendre mai: els viatges espacials i tot el que té a veure amb el progrés de la tecnologia m’interessa molt. Excepte els ordinadors, que són massa moderns per a mi" (Walter, 102 anys). “El dia que vaig fer 100 anys, amics, coneguts i veïns van fer enlairar 100 globus de colors" (Hedwig, 101 anys).

1.

Karsten Thormaehlen's

2.

Karsten Thormaehlen's

3.

Karsten Thormaehlen's

4.

Karsten Thormaehlen's

5.

Karsten Thormaehlen's

6.

Karsten Thormaehlen's

7.

Karsten Thormaehlen's

8.

Karsten Thormaehlen's

9.

Karsten Thormaehlen's

10.

Karsten Thormaehlen's

11.

Karsten Thormaehlen's

12.

Karsten Thormaehlen's

13.

Karsten Thormaehlen's

14.