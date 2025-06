Trans de la tercera edat

En Marlo W no va saber que era trans fins que va anar a la universitat: "Tenia un parell d'amics gais a l'institut, però ni tan sols sabia què era ser trans. N'era completament inconscient. No vaig començar a pensar seriosament en el meu gènere ni a iniciar la transició mèdica fins als vint anys". Com que necessitava models a seguir, els va buscar: a través de xarxes socials i repartint fullets al Victorian Pride Centre, va buscar testimonis de gent gran que haguessin fet aquest pas. I en va trobar divuit: durant dos anys va fotografiar i entrevistar-los. I ho va publicar al llibreForeground: Portraits of Older Transgender and Gender Diverse People. "Fotografiar altres persones queer i trans es va convertir en una manera d'acceptar la meva transsexualitat".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.