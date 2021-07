400 anys de La Fontaine, un any ple de faules

Jean de La Fontaine, retrat de Jacint Rigau (1690). Museu de Montserrat. Foto: Wikimedia Commons

Qui no ha fet mai el gandul com la cigala o s’ha vantat de córrer més ràpid que ningú com la llebre? En el marc del programa COMMEMHORA 2021 de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, se celebra el 400è aniversari del naixement de Jean de La Fontaine (Château-Thierry, 8 de juliol de 1621), el faulista, contista, poeta i novel·lista francès del segle XVII que ha passat a la història per la seva contribució a la compilació i modernització de les faules.

Les faules, a més de fer-nos gaudir, també fan reflexionar sobre grans qüestions com la identitat, la migració, la llibertat, la diversitat, l’exclusió, etc., gràcies a les veus dels animals. Així doncs, aquests contes permeten, seguint la màxima de La Fontaine “d’instruir complaent”, educar tot gaudint de la lectura. Des de la Xarxa de Biblioteques Municipals es vol que els més petits de la casa gaudeixin d’aquestes històries curtes on els animals prenen vida i apareixen personificats amb atributs, sentiments i comportaments humans, i per això ha preparat l’especial La Fontaine i les faules al portal infantil Gènius . En aquest especial es recullen, entre d’altres, 20 faules explicades per un o una gran professional de la narració, la biografia de La Fontaine, una selecció de llibres sobre les faules que es troben a les biblioteques, un itinerari històric de les faules publicades durant els segles XIX, XX i XXI, fitxes descriptives dels animals protagonistes de les faules, poemes, cançons i il·lustracions d’animals per pintar i acolorir. També, a la plataforma digital eBiblio es poden trobar 24 llibres electrònics i dos audiollibres relacionats amb aquesta efemèride.

A més, les biblioteques programaran un munt d’activitats al voltant de les faules de La Fontaine. La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona compta amb 228 biblioteques i 10 bibliobusos a la província de Barcelona. Dona servei al 98% de la població del territori, amb un fons de més de 10 milions de documents i amb 2,7 milions d’usuaris amb carnet. Consulta la teva biblioteca de referència i gaudeix d’un clàssic indispensable.

