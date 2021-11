Al novembre, Miquel Martí i Pol

El novembre és el mes que la Fundació Miquel Martí i Pol dedica, des del 2006, a recordar el poeta amb un ampli ventall d’activitats festives, culturals i acadèmiques per impulsar el coneixement de la seva obra i del seu llegat. Les Jornades Miquel Martí i Pol d’enguany arrenquen el 3 de novembre i, durant diversos caps de setmana del mes, faran protagonistes les paraules, la creació i la poesia en diversos espais i localitzacions arreu de Catalunya a través d’actes d’homenatge al poeta, lliurament de premis literaris, artístics i pedagògics, visites comentades i rutes literàries, cicles poètics, actes acadèmics, espectacles i tallers.

Després de l’edició de 2020, en què totes les propostes van ser en format digital, les Jornades tornen a la presencialitat, comptant sempre amb totes les mesures sanitàries encara necessàries. En podeu consultar la programació completa en aquest enllaç i us servim els detalls de tres cites destacades on la veu i la música tenen el paper principal.

Foto: Fundació Miquel Martí i Pol

Recital Un hivern plàcid, de Miquel Martí i Pol

Dissabte 6 de novembre a les 19 h, al Teatre Eliseu de Roda de Ter.

Els actors Jordi Bosch i Jordi Boixaderas llegiran poemes d’Un hivern plàcid, poemari que Miquel Martí i Pol va publicar el 1994. El recital comptarà amb l’acompanyament musical de Xavier Bosch i la introducció dels textos de Roger Canadell.

L’assistència és gratuïta i preferent amb inscripció prèvia a través de correu electrònic o del telèfon 938500355.

Concert JU musica els poetes.

Dissabte 13 de novembre a les 20 h, al Teatre Eliseu de Roda de Ter.

La cantant JU porta al Teatre Eliseu de Roda de Ter un espectacle únic en el qual posa veu a poetes com Miquel Martí i Pol, Pere Vilanova, Víctor Sunyol, Jaume Coll i Mariné i Ovidi Montllor acompanyada de la delicadesa del violí de Coloma Bertran i de l’harmonia dels acords de la guitarra de Ricard Puigdomènech. En aquesta ocasió única incorpora a l’escena peces clàssiques tant del folklore local com internacional, que formen part de la nostra història i de la nostra cultura.

L’assistència és gratuïta i preferent amb inscripció prèvia a través de correu electrònic o del telèfon 938500355.

JU, Coloma Bertran i Ricard Puigdomènech. Foto: cedida

Espectacle Aixopluc, el vers als peus. Sinergies al voltant de Miquel Martí i Pol

Diumenge 14 de novembre a les 11 h, al Teatre Eliseu de Roda de Ter.

El Vers Als Peus és un espectacle creat expressament per l’ocasió on es reuneixen la música, la dansa i la poesia i clourà les jornades per recordar i commemorar el poeta. El duet Aixopluc són Joel Díaz (piano i acordió) i Queralt Valls (violí i viola), i posaran música al moviment i les paraules de Miquel Martí i Pol escollides per Martina Arqués i Sònia Serra.

En el mateix acte, conduït per Xavier Graset i que comptarà amb la presència de l’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, i el Sr. Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, es farà el lliurament dels següents premis literaris, artístics i pedagògics: 37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol (amb la col·laboració de la Institució Puig-Porret i Reduccions. Revista de poesia); 5è Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol (amb la col·laboració de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA); 5è Premi InstapoemaMMP (amb la col·laboració de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA); 9è Premi Sebastià Álvarez al millor Treball de Final de Grau de temàtica educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC; 3r Premi Sebastià Álvarez al millor Treball de Final de Màster de temàtica educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC; i 32è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil (amb la col·laboració de l’Associació Roda de Comerciants ARC).

L’assistència és gratuïta i preferent amb inscripció prèvia a través de correu electrònic o del telèfon 938500355.