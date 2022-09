Com es cuina una novel·la de premi?

Els escriptors Andreu Martín, Ada Castells, Rafael Vallbona i Àlvar Caixal.

Catorze recomana l’acte Entrem a la cuina dels autors! Receptes secretes per fer un bon llibre que la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA organitza en el marc de La Setmana del Llibre en Català per dijous 15 de setembre, a les 19 h.

El Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana, que enguany ha celebrat el 42è aniversari, és un premi independent que es va crear per fomentar la lectura i l’escriptura en català, i que actualment convoca i organitza la Fundació Antigues Caixes Catalanes.Cada any el llibre guardonat, publicat per Edicions 62, es presenta en el marc de La Setmana del Llibre en Català. Aquest 2022, però, el jurat el va declarar desert i per tant, en aquesta ocasió, no es presenta un llibre.

És possible trobar la recepta per a una novel·la de premi? La cita reunirà els escriptors Àlvar Caixal, Andreu Martín, Ada Castells i Rafael Vallbona, tots quatre guardonats amb el Premi BBVA Sant Joan, en una conversa simpàtica i distesa sobre com “cuinen” o, més aviat, quines són les receptes secretes que fan servir per escriure els seus llibres. La trobada serà conduïda per Martí Gironell, i comptarà amb la xef Ada Parellada que cuinarà alguns plats inspirats en aquestes receptes literàries i en les d’altres escriptors guardonats com Carme Riera, Gemma Lienas, Roser Caminals i Albert Forns. Hi posarà música el duet Amber, que interpretarà cançons que parlen de cuina i bon menjar.

Què: l’acte Entrem a la cuina dels autors! Receptes secretes per fer un bon llibre.

On: a l’Escenari 1 de La Setmana del Llibre en Català.

Quan: El dijous 15 de setembre de 2022 a les 19 h.

