Catorze recomana El gust de la paraula, el festival organitzat per Biblioteca i l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Caldes de Malavella que fusiona literatura i gastronomia i que tindrà lloc del 26 al 28 de novembre de 2021.

El gust de la paraula és una proposta d’hibridació turística i cultural que pretén incentivar la lectura entre els infants i els adults, alhora que acosta la cuina als més petits de la casa coincidint amb les Jornades Gastronòmiques de tardor, on molts restaurants de Caldes de Malavella ofereixen menús especials per a l’ocasió.

L’edició d’enguany serà dedicada als monòlegs, és a dir, a les petites degustacions individuals i comptarà amb una programació que inclou tallers de cuina per a joves i infants; el club de lectura i l’espectacle teatral de l’obra Monòleg del perdó amb la presència del seu autor Enric Casasses; el sopar literari de germanor; contes pels més petits; una masterclass amb el pastisser Joan Carles Buhigas i el recital humorístic Avui dinarem béééé, amb Ferran Frauca i Fonso Castillo.

Un any més, el festival inclourà un concurs de cuina obert a tothom qui vulgui participar, resident o no a Caldes de Malavella, que es dedicarà a una forma ben dolça de monòleg: les galetes. El gust de la paraula també oferirà la visita guiada especial Caldes en temps de guerres, que seguirà els escenaris del llibre de Rafel Nadal El fill de l’italià (Premi Ramon Llull 2019) i una sessió especial de cinema en què es projectarà la pel·lícula Lunchbox, dirigida per Ritesh Batra. El festival es clourà al festival al balneari Vichy Catalan on es presentaran uns postres que el pastisser Joan Carles Buhigas ha creat especialment per a l’ocasió i, durant la degustació, el grup caldenc Reflexes interpretarà diverses cançons a la terrassa del balneari. Podeu consultar tots els detalls de la programació en aquest enllaç.

Què: el festival de literatura i gastronomia El gust de la paraula.

On: a diversos espais de Caldes de Malavella.

Quan: del 26 al 28 de novembre de 2021.

