Fem florir Sant Jordi

La diada de Sant Jordi és una celebració de l’amor, dels llibres, de l’amor pels llibres, però si hi pensem bé, l’essència de tot plegat és l’intercanvi, fer arribar algú aquella rosa que li farà néixer un somriure o aquell llibre que l’acompanyarà quan se submergeixi en les seves pàgines.

Després d’un any 2020 difícil i d’un Sant Jordi confinat, el de 2021 és una jornada ideal per fer florir la cultura. La Fundació Carulla i Enverdim Barcelona s’han empescat una acció transformadora oberta i participativa per compartir cultura i natura: un bookcrossing on, del 21 al 23 d’abril, participaran escriptors, periodistes i personatges influents del sector cultural.

La cultura floreix al carrer

El bookcrossing o passallibres consisteix en deixar un llibre en algun lloc concret de la via pública, un raconet d’una plaça, una cruïlla de carrers, a l’espera que algú el trobi, el llegeixi i el torni a deixar a l’abast de futurs lectors. Però el que proposa la Fundació Carulla, amb l’Editorial Barcino i el Museu de la Vida Rural, és encara més especial: comptarà amb la participació d’Enverdim Barcelona, una entitat que vol fer créixer el verd a les ciutats deixant plantes al carrer per qui vulgui enverdir els seus balcons.

Així doncs, aquest Sant Jordi de 2021, l’acció consisteix en deixar a la via pública i a l’abast de tothom una petita planta, esqueix o plançó proporcionats per Enverdim i el Museu de la Vida Rural, i un llibre de l’editorial Barcino. Qui ho trobi s’ho podrà endur cap a casa i així omplir de cultura i natura casa

seva.

Compartir és viure

La Fundació Carulla convida tots els amants de la natura i la cultura a sumar-s’hi deixant al carrer de cada poble o ciutat una novel·la, conte, assaig o còmic que ja hagin llegit companyat d’una planta o d’un esqueix i compartir-ho a les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) amb les etiquetes #LaCulturaFloreix i #EnverdimSantJordi per, entre tots i totes, nodrir aquesta iniciativa, que creixi arreu del país i, amb ella, fer florir com mai la cultura.