Si parlem català, per què no l’utilitzem a Internet? Amb l’eslògan “Som digitals i ho som en català”, la Direcció General de Política Lingüística ha publicat un decàleg d’accions per afavorir l’ús de la llengua catalana en l’entorn digital. El vídeo “Guia per fer créixer el català a Internet” proposa deu bones pràctiques, senzilles i concretes, que val molt la pena que les tinguem presents.



1. Quan obris una pàgina busca si ofereix la versió en català. Sovint les pàgines ofereixen la possibilitat de triar el català com a llengua, però tenen altres idiomes com a predeterminats. Cerca sempre la teva llengua quan entris a un web.



2. Quan venguis un producte, escriu la descripció en català. Quan venem un producte en plataformes de compravenda, nosaltres som els venedors i els nostres clients potencials generalment són persones que viuen en el nostre entorn. Canviar de llengua té poc sentit comercial si el teu públic sap català.



3. Quan difonguis el teu compte professional fes servir també el català. És molt comú que certs professionals canviïn de llengua a l’hora de promoure el seu compte a espais digitals com ara Instagram o LinkedIn. Posar el català en xarxes amb finalitats professionals posa al teu abast nínxols de mercat molt potents i lliures de competència.



4. Quan busquis informació a la Viquipèdia fes-ho en català. Quan es parla de llengua i Internet sovint es posa la Viquipèdia com a exemple. Els seus col·laboradors fan una gran feina per crear contingut en català. Per tant, podem fer cerques amb aquesta llengua amb tota normalitat i, a més, els resultats seran del nivell, ja que és l’idioma amb l’indicador de qualitat més alt des de 2010.



5. Quan tinguis ganes d’entretenir-ne busca influenciadors en català. El nombre d’influenciadors catalans que han construït la seva carrera en altres llengües és notable. Ara bé, no és veritat que per triomfar a les xarxes socials hagis de canviar de llengua. De fet, en les llengües amb centenars de milions de parlants hi ha més competència i, per tant, és més difícil tenir-hi èxit.



6. Quan facis una cerca a Google fes-la en català. Utilitza el català en primer terme quan fas cerques a Google. El cercador computarà la teva tria i farà visible el català a les grans empreses internacionals. Abandonar la llengua de cadascú i usar-ne directament una que ja té milions de parlants pot perjudicar la riquesa lingüística i cultural de la humanitat.



7. Quan contractis un servei o compris un producte, fes-ho en català. La normativa empara el català en els comerços i espais de venda, i, en graus diferents, també en el sector digital. Individualment hem d’intentar comunicar-nos en català el màxim possible i demanar a les empreses que l’usin, que s’adaptin als usos lingüístics dels clients.



8. Quan configuris un web no relacionis un estat amb una sola llengua. Moltes pàgines web cometen l’error d’assimilar un país a una sola llengua. Si cliques que ets de l’estat espanyol, automàticament et presenten la pàgina en castellà, fet que discrimina el plurilingüisme d’aquest territori i de molts altres. Fes saber a les empreses que aquesta pràctica no s’ajusta a la realitat.



9. Si no trobes el contingut que vols veure en la teva llengua, crea’l. Si mai trobes a faltar algun tema concret en el teu idioma i et veus en cor de fer-lo, no ho dubtis: hi ha multitud d’eines i recursos per crear contingut fàcilment a internet. Crea’l tu mateix i dona suport a les altres persones de la xarxa que també l’estan fomentant.



10. Si ets una empresa, aposta pel màrqueting digital en català. Els microinfluenciadors tenen més capacitat de convèncer els seus seguidors que no pas els macroinfluenciadors, perquè es perceben com a més propers i íntims. Si l’objectiu és el mercat més proper, les petites i mitjanes empreses hi sortiran guanyant si aposten pels influenciadors catalans, si aposten per tu, que parles català.