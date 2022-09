Jean Piaget, l’escola i la creativitat

El psicòleg, filòsof i biòleg Jean William Fritz Piaget va néixer a Neuchâtel (Suïssa) el 9 d’agost de 1896 i va morir a Ginebra el 16 de setembre de 1980. Va publicar diversos estudis sobre psicologia infantil, basant-se en l’observació minuciosa dels seus fills. Va ser conegut especialment per les seves aportacions al camp de la psicologia evolutiva. El recordem amb 14 reflexions i amb un vídeo en què ell mateix argumenta les seves teories.

Foto: Aikawa Ke



1. Quan ensenyes alguna cosa a un nen, li prens per sempre l’oportunitat de descobrir-ho per si mateix.



2. El que veiem canvia el que sabem. El que coneixem canvia el que veiem.



3. Comprendre és inventar.



4. L’objectiu principal de l’educació a les escoles hauria de ser la creació d’homes i dones que siguin capaços de fer coses noves, i no de repetir el que altres generacions han fet.



5. El segon objectiu de l’educació és el de formar ments que siguin crítiques, que puguin verificar i no acceptar tot el que se’ls ofereix.



6. La intel·ligència és el que fas servir quan no saps què fer.



7. Si vols ser creatiu, mantén-te en part com un nen, amb la creativitat i la inventiva que els caracteritza abans de ser deformats per la societat adulta.



8. No podria pensar sense escriure.



9. Si un individu és passiu intel·lectualment, no aconseguirà ser lliure moralment.



10. L’educació, per a la majoria de la gent, significa provar que el nen s’assembli al típic adult de la seva societat. Però per a mi l’educació vol dir fer creadors, inventors, innovadors, i no conformistes.



11. El coneixement científic està en constant evolució.



12. És amb els nens amb qui tenim la millor oportunitat d’estudiar el desenvolupament del coneixement lògic, matemàtic i físic.



13. El gran perill d’avui en dia són els lemes, les opinions col·lectives, les tendències.



14. Hem de ser capaços d’oposar-nos de forma individual, per criticar i per distingir el que està bé del que no ho està.