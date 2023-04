I si una nació desfilant per una catifa vermella és un artefacte polític i artístic. Un rèquiem, una missa per a difunts on Juana Dolores invoca la nació catalana i, al mateix temps, la interpreta. Per això, amb un estil i un llenguatge radicalment en femení, nacional i popular, ha conjurat «contra el vell món que va morir, contra el nou món que no va aparèixer, contra els monstres que en aquest clarobscur sorgeixen en forma de poetes, líders i amants, que han renunciat al sentit de la identitat. I han poetitzat, liderat, estimat aquest país, apòcrifament». Així com en tota la seva obra, Dolores idea i crea a partir de la tensió entre la ideologia i la bellesa. El llibre està format pels textos poètics, i també per dos textos literaris de l’autora que situen la gestació del text i reflexionen sobre l’art de l’escriptura. A més, hi trobareu un epíleg del compositor Marc Migó i un bloc final de 21 creacions fotogràfiques fetes per Román Yñán i Rosa Tharrats, col·laboradors habituals d’Albert Serra. Aquest llibre, tal com assegura Edicions Poncianes, no deixarà indiferent cap català. Us n’oferim un tast i en sortegem quatre exemplars. Podeu participar-hi a través del post que n’hem fet a Instagram, Facebook o Twitter, o enviant-nos un mail (dient a qui li regalaríeu) a participacatorze@gmail.com*. Com més mètodes de participació utilitzeu, més possiblitats tindreu de guanyar. N’anunciarem els guanyadors el dimarts 18 d’abril.





Foto: Juana Dolores





Poetes, líders, amants



nosaltres

poetes, líders, amants

som entre les runes d’una festa a palau

amb

l’orgull ferit

de

tots els homes d’aquest món

orfes d’amfitrions dignes de la seva pàtria

covards

defensors

sense

llenguatge

perquè

hem renunciat al sentit

de

la

identitat

nosaltres

poetes, líders, amants

hem

malversat

espasa

i

escut

nom

estrelles

Història

no

conservem

res

més

que

serpentines

i

confeti

algun vers

algun discurs

alguna promesa d’amor

som a temps de jurar i de besar en aquest país?

nosaltres

poetes, líders, amants

hem

traït

totes les criatures

i

ens maleeixeen

ens ignoren

ens obliden

lluny

un

brindis

per

victòries

avantguardistes

nosaltres

poetes, líders, amants

hem

fracassat

segle rere segle

en

el

destí

de

tots

els

afers

diamantins

nosaltres

poetes, líders, amants

apòcrifament

hem

poetitzat

liderat

estimat

aquest

país



oh!

aquest

país!

terra de terres poble de pobles

dissortat

per

falta

de

valors sentimentals

coses

boniques



a

reivindicar

des de

paisatges

sobirans



balls

i

músiques

ressonen

encara

festejant

el cor ferit de totes les dones d’aquest món





Foto: Román Yñán i Rosa Tharrats.

I si una nació desfilant per una catifa vermella Primera edició: març de 2023

© d’aquesta edició: Edicions Siderals, SL

