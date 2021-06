«La cultura és essencial per al benestar individual i col·lectiu»

El Festival Portalblau, que celebra aquest any la seva 14a edició, reunirà en diferents escenaris de l’Escala i Empúries els i les protagonistes del fet cultural català i mediterrani. Amb un cartell eclèctic, fruit de les sinergies que fomenta el festival, busca crear nous públics i descobrir nous talents, alhora que reivindica espais per a creadors i creadores que garanteixin la igualtat d’oportunitats. El festival abraça totes aquelles formes de cultura que existeixen sota l’aire de la mediterrània a través de vint activitats que van des d’espectacles de dansa, passant per recitals poètics i fins a arribar a passejades culturals i concerts. Sis d’aquestes activitats, a més, són estrenes absolutes o propostes culturals inèdites creades expressament per a l’ocasió. En són exemples l’acte homenatge a Joan Margarit, a càrrec d’en Carles Duarte i Maria Robert de Ventós; l’actuació de la Suu; o l’estrena de la Variació II d’Ombres i Llum de Cor de Teatre.

En parlem amb Cristina Torres, directora de Tem Productions i del festival, que ens explica que el plantegen, des del primer moment, amb la idea que “la suma fa la força”. Diu que la idea és col·laborar amb altres festivals i no pas competir-hi. Aquest compromís ha fet de Portalblau un punt de trobada, de creixement social i diàleg permanent, i ha permès crear una xarxa de treball fructífera, portant-lo a col·laborar amb el Festival Mot de Girona i Olot i el Festival Sismògraf d’Olot.



El Portalblau, ens explica Torres, va ser dels pocs festivals que es van dur a terme l’estiu passat i la resposta va ser immillorable, arribant al 98% de l’ocupació. Aquest any, doncs, han decidit tornar a tirar endavant aquest festival tan especial, que posa l’accent en la cultura mediterrània com a element aglutinador.

Festival Portalblau

“La Mediterrània és punt de trobada de diferents cultures, d’intercanvi, de creixement, de riquesa i de creació. També ha estat el marc de grans batalles i conflictes, i avui, malauradament, és l’escenari d’un gran drama humanitari que ens mostra les desigualtats entre les seves ribes nord i sud, est i oest. En aquesta cruïlla, tan plena de contrastos, tan lluny i, al mateix temps, tan a prop, ara més que mai, cal una mirada transformadora i reflexiva i apostar pel compromís social i cultural.” “Aquesta mar que ens identifica i que ens parla. Present al llarg dels segles, ens explica, ens narra i ens diu qui som, qui volem ser i qui no.” “Cal fer valdre la cultura mediterrània, perquè ens defineix, i ens situa. I alhora ens qüestiona. Som mediterranis. I això vol dir moltes coses. El mar Mediterrani té tota la història. En té tanta, que ara esdevé un mar esgotat. Vell i Bell. Ple d’antagonismes. De vida, i de mort. D’estones de lleure, i estones de terror. I sovint ens hauríem de preguntar: com ho hem permès? En quin moment hem après a viure sense mirar del tot. Cal aprofundir en les mirades, encara que no ens agradin, perquè d’aquesta manera hi podrem incidir i modificar-les. El Mediterrani hauria de ser el mar més bell del món i, perquè així sigui, cal saber fer ús de tot l’aprenentatge i tants errors comesos, i teixir un espai d’intercanvi pacífic.”



No s’entén el Festival Portalblau lluny dels escenaris on pren forma, envoltats d’història, paisatges únics i llum. Tampoc s’entén deslligat de la defensa d’uns valors que, ens confessa la Cristina, són inspiradors pels seus organitzadors, que senten que els identifiquen. “Es destinarà part de la recaptació de les entrades a diferents entitats socials. També s’ha creat una borsa de treball per contractar joves de L’Escala, i enguany hem rebut moltíssims currículums! Com cada any, s’impulsaran mesures per minimitzar l’impacte ambiental, reduint l’ús de plàstics. El festival continua treballant també pel foment de la igualtat i diversitat de gènere. La programació artística femenina representa més del 50% del cartell. La direcció del festival recau en una dona. L’equip de treball és paritari.”



Cristina Torres no tan sols encomana el fervor que sent pel festival sinó que n’encarna els valors: proximitat i cura. A Portalblau tot es cuida i es pensa al detall, des de la disposició de les cadires en els actes, passant per les rodes de premsa, fins al disseny del cartell. Tot ha de vehicular els valors del festival perquè la forma, en aquest cas, diu molt del fons, i per això Torres ho cuida fins al més mínim detall. “La cultura és un dels elements clarament definitoris de la raça humana. La música i l’art, en totes les seves expressions, són elements necessaris, i molt efectius en la transmissió de valors humans. La cultura és essencial per al benestar individual i col·lectiu.”