Catorze recomana la conversa que l’escriptor José Luis Peixoto mantindrà amb la periodista Eva Piquer al CCCB el dilluns 10 de maig de 18.30 a 20.00. Formarà part del cicle Obrir el futur i parlaran sobre la capacitat de la paraula per obrir camins cap al demà. En podeu reservar l’entrada aquí.

La literatura ha tingut un paper important durant la crisi de la COVID-19. Durant el confinament, el percentatge de lectors habituals va arribar a màxims històrics i es van engegar multitud de projectes per restituir la paraula literària al centre de la vida pública. Al mateix temps, alguns escriptors i pensadors ens alerten sobre la dificultat de pensar un futur que no havíem imaginat. Quin efecte tindrà la pandèmia en la creació literària dels pròxims anys? Com ens pot ajudar la paraula a sortir del bucle del present en què vivim?



Què: La gosadia del futur, una conversa entre José Luís Peixoto i Eva Piquer.

On: al Pati de les Dones del CCCB.

Quan: el dilluns 10 de maig de 18:30 a 20.00.

