La Setmana de Barcino

Foto: Editorial Barcino

Un any més, l’Editorial Barcino de la Fundació Carulla serà present a La Setmana del Llibre en Català, que celebrarà la seva 40a edició del 9 al 18 de setembre al Moll de la Fusta. La caseta núm. 55 acollirà més de 170 títols de les seves diverses col·leccions, amb especial atenció a les tres últimes novetats publicades.

La primera, Rodoreda, un mapa, de Mercè Ibarz, inaugura la col·lecció Mirades, que aposta per la lectura intergeneracional en què autors catalans contemporanis s’encaren a la tradició catalana i internacional i, amb la pròpia mirada, hi dialoguen, la reivindiquen, la reinterpreten i la reescriuen adreçant-se al lector d’avui. En aquest primer volum, l’escriptora ens convida a seguir un itinerari per la seva memòria personal cultural i col·lectiva. Partint de la relectura de l’obra de Rodoreda, Ibarz desplega «set tombs per la imaginació lectora i pels revolts de l’ofici d’escriure» i escriu una autèntica memòria d’aprenentatges en què tant ens parla de Calvino, de Natàlia Ginzburg, d’Anna Murià; de la Barcelona dels anys 20; de Led Zeppelin; d’un viatge a París; del retorn dels exiliats; de la tragèdia de la guerra o de les mirades que van (i han) de suportar les dones creadores.

Rodoreda, un mapa a La Setmana

Dijous 15 de setembre, a les 20 h.

Conversa entre Anna Guitart i l’autora Mercè Ibarz sobre les seves lectures de Mercè Rodoreda, on desplega unes autèntiques memòries culturals i vitals, i els seus contes urbans.



La segona novetat de tardor de l’editorial és el quart volum de la col·lecció Imprescindibles – Biblioteca de clàssics catalans. La fabricanta, de Dolors Monserdà, és la primera novel·la urbana escrita en català per una dona i és, sens dubte, la millor de Monserdà, un testimoni històric de la Barcelona del segle XIX en què van prosperar les fàbriques tèxtils i de paper clau que hi van tenir les dones, normalment silenciat. Monserdà, una autèntica precursora que mai es va amagar sota un pseudònim, fa gala d’una valentia sense precedents en una època en què les dones només eren tolerades en la literatura si es dedicaven a la poesia lírica.

L’edició ha anat a cura de Gemma Bartolí, s’obre amb un introducció de Carme Mas, la principal especialista en Monserdà d’avui dia, i es completa amb un breu glossari i la reproducció de les belles il·lustracions en color d’Enric Monserdà que figuren en una edició especial de 1908 que es conserva a la Biblioteca de Catalunya.

La fabricanta a La Setmana:

17 de setembre, a les 16:45 h.

Carme Mas i Raquel Parera conversaran sobre la primera novel·la escrita per una dona en català, on s’exploren les dificultats d’aquest col·lectiu per obrir-se camí dins del món laboral i de la indústria a començaments del segle XX.



La darrera novetat de tardor de l’Editorial Barcino és la nova edició del Curial e Güelfa en nou format d’un sol volum pensat com a novel·la per gaudir de la lectura. La nova incorporació a la col·lecció Tast de clàssics narra les aventures cavalleresques i sentimentals de Curial, nascut en una família humil del nord d’Itàlia, que de ben jove se’n va a la cort del marquès de Montferrat. Allà coneix la jove vídua Güelfa, senyora de Milà, que esdevindrà la seva protectora i enamorada. La valentia i habilitat de Curial el converteixen aviat en un cavaller victoriós, sempre al servei de la justícia, que lluitarà al costat del rei Pere II el Gran, i serà honorat per l’emperador d’Alemanya i pel rei de França. Els èxits, però, aniran acompanyats de temptacions amoroses que faran trontollar la relació amb la Güelfa.

Per aquesta edició, Curial e Güelfa s’ha traslladat al català actual per Lluís-Anton Baulenas i compta amb un epíleg de l’editora i medievalista Raquel Parera, en què posa de manifest la importància cabdal de les figures femenines dins l’obra, un fet poc comú en les novel·les de l’època.