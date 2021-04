M de Manual, M de Macba

Gemma Planell

En els 25 anys (i escaig) de la biografia del Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha estat sacsejada per diverses forces, des de la ressaca postolímpica de la Barcelona que el va veure néixer fins als moviments antiglobalització de finals del segle XX, l’esclat de la revolució ciutadana del moviment dels indignats i el moviment independentista de Catalunya o les pandèmies (de la sida primer, del coronavirus després) que n’han enquadrat la història.

El Macba, amb les seves col·leccions i programes, és un espai d’interpel·lació i construcció de pensament crític, i en relació amb la ciutadania, el seu públic, és un museu que es deixa afectar, impactar, penetrar, contagiar del que l’envolta: no es pensa com una explicació d’un relat tancat de la història de l’art, sinó com un espai d’experimentació on neixen noves relacions amb la història, el fet artístic i amb les comunitats que s’hi troben.



M de Manual

Ara el Macba publica el seu Manual, una eina per acostar els visitants al museu des de diferents perspectives i dona les claus per entendre de què parla, què el defineix, i així fer-lo accessible a tothom. El Manual inclou una selecció d’obres destacades de 120 artistes de la Col·lecció MACBA, així com un repertori de 52 conceptes clau per entendre els relats que configuren el museu. Però ho fa de manera que, lluny del que podria oferir un índex convencional, cada anàlisi no es limita només a la relació entre un autor i una obra, sinó que els porta més enllà de l’àmbit visual i n’exposa no només els significats, sinó que també hi fa constar les condicions de producció i el seu context. D’aquesta manera, obres i conceptes articulen de manera transversal les diferents línies de pensament presents en el museu.

El Manual procura ampliar el coneixement sobre la col·lecció del Macba i els fonaments de la institució, sense donar, però, instruccions tancades, sinó que convida a agafar el museu amb les mans per descobrir-lo, recórrer-lo i gaudir-lo amb tota llibertat.

Gemma Planell