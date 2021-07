Paul Valéry va néixer el 30 d’octubre del 1871 a Seta i va morir el 20 de juliol del 1945 a París. Recordem un dels intel·lectuals més influents de la literatura de la primera meitat del segle XX, llegint-ne catorze reflexions del seu llibre Tal qual que, traduït per Antoni Clapés i publicat per adesiara, és una porta oberta a la meditació sobre la vida, el pensament, la llengua, l’art i la literatura.



1. Amor consisteix a sentir que hem cedit a l’altre, malgrat nosaltres mateixos, allò que només era per a nosaltres mateixos.



2. Mai no sabem amb qui ens fiquem al llit.



3. L’amic sincer.

¿Qui gosarà dir al seu amic: t’havia oblidat del tot?…



4. No existeix cap persona capaç d’estimar una altra persona tal com és. Demanem modificacions, perquè sempre s’estima només un fantasma. El que és real no pot ser cobejat, perquè és real. T’adoro…, però aquest nas, aquest vestit que portes…



5. No ens agrada el que ens obliga a no ser nosaltres mateixos; i tampoc no ens agrada el que ens obliga a mostrar-nos tal com som.

Però sí que ens agrada el que creu que som el que voldríem ser, i aquest és el fonament del plaer de la glòria; cal molta tristesa i potència combinades per deslliurar-se’n del tot.



6. L’enveja i el menyspreu són les dues sentències del tribunal de l’orgull.

–Tu no existeixes. Jo sóc.

–Tu existeixes massa. Jo no sóc.



7. Els nostres enemics veritables són silenciosos.



8. L’individu que treballa es pregunta: vull ser més poderós, més intel·ligent, més feliç que Jo mateix.



9. Les obres belles són filles de la seva forma, que neix abans que elles.



10. Els grans afalacs són muts.



11. El moment en què el nen petit pren consciència del poder dels seus plors no és diferent del moment en què en fa un mitjà de pressió i de govern.



12. Som accessibles a l’ensabonada en la mesura que nosaltres mateixos ens ensabonem.



13. Els amics, a la llarga, acaben classificant-se per ordre de delicadesa del seu tacte.



14. Sinceritat.

És complicat dir «el que pensem»: 1r) Quan no es pensa res. 2n) Quan es farà mal dient-ho. 3r) Quan no s’està segur que el que pensem sigui just i durador; quan, al contrari, coneixem els efectes de l’atenció quan creiem fixar-la en el nostre hipotètic Nosaltres-Mateixos. La sinceritat aporta el que cerca. I introdueix el que és conegut en allò que és desconegut.





Tal qual





© de la introducció: Jordi Marrugat i Domènech

© de la traducció: Antoni Clapés i Flaqué

© d’aquesta edició: adesiara editorial

Primera edició: agost del 2020

Títol original: Tel quel