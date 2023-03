La por analitzada per deu autors del MOT

«De totes les emocions que ens aclaparen, la por és la més indescriptible i polimòrfica. La podem experimentar en forma d’angoixa, pànic, fòbia, inquietud, dolor o bé de vulnerabilitat. Més enllà de les seves múltiples mutacions, és un mecanisme de defensa que ens permet estar alerta davant del perill i, al mateix temps, també un torbament de l’ànim que ens afecta al nostre dia a dia, tant de manera individual com col·lectiva. No sorprèn, doncs, que el filòsof Søren Kierkegaard la definís com “la gran malaltia mortal de la nostra societat”. Hem après, però, a utilitzar la literatura com a eina per apropar-nos a les nostres pors sense prendre mal.”»



Ho diu Àlex Martín Escribà, comissari del festival MOT, que del 16 al 25 de març explorarà les pors a través de diversos gèneres literaris. La primera part de la programació tindrà lloc a Girona del 16 al 18 de març, i la segona, a Olot, del 23 al 25. Entre els autors que hi participaran hi trobem Carlos Zanón, Massimo Carlotto, Rosa Montero o Bonnie Jo Campbell. I com a novetat, aquesta edició integrarà disciplines com el teatre, el cinema, el còmic o la il·lustració. Veiem el que alguns dels seus participants tenen a dir sobre els nostres temors:





1. Dominique Manotti: “La por és una emoció individual, però s’identifica com una arma política.”

La novel·lista parisenca parlarà amb Ariana Harwicz i Isaac Rosa sobre les pors amb què ens volen controlar. Serà el 16 de març a les 18.00, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.



2. Rosa Montero: “La por és l’emoció més democràtica perquè tothom té por a alguna cosa o a algú.”

Rosa Montero i Muntsa Mimó, a la conversa Fugir de la realitat, parlaran de la necessitat d’evadir-nos. Serà el 17 de març a les 20.00, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.



3. Núria Cadenes: “Hi ha moltes pors, i de moltes mides: útils per sobreviure o per fer mal als altres.”

La periodista i escriptora parlarà sobre com la realitat es converteix en ficció. Serà a Girona el 18 de març a les 12.00, a l’esplanada de davant del Local Social de Vista Alegre, amb Fàtima Llambrich i Marc Pastor. Moderarà la conversa Mayka Navarro i, una hora abans, els autors faran una lectura comentada de la biografia novel·lada Demà tindrem sort.



4. Youssef El Maimouni: “La por a l’àrab s’inicia amb l’arribada dels musulmans a la Península Ibèrica i ara l’utilitzen els partits d’ultradreta.”

L’autor de Quan les muntanyes caminin conversarà amb el també escriptor Andreu Martín sobre les pors urbanes i perifèriques que veiem aparèixer a les trames de les seves novel·les. Inés McPherson serà la moderadora i la conversa tindrà lloc el 18 de març a les 18.00, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.



5. Fàtima Llambrich: “La por és un parany que no et deixa sortir de la zona de confort.”

La periodista reflexionarà sobre les maneres que tenim de ficcionar la realitat en el ver-MOT que tindrà lloc al parc de Vista Alegre, el 18 de març a les 11.00. L’acompanyarà Marc Pastor i ho moderarà Mayka Navarro.



6. Silvestre Vilaplana: “Em fa por aquesta societat malalta que estem construint.”

L’escriptor parlarà sobre la memòria democràtica i l’escriptura compromesa amb Alfons Cervera i Javier S. Zapatero com a moderador, el 24 de març a les 18, a la sala El Torín d’Olot.



7. Alfons Cervera: “He escrit sobre la por que la dictadura franquista va imposar en el nostre país.”

L’autor de Maquis, novel·la que enguany fa vint-i-cinc anys, parlarà sobre la por al passat i sobre com la literatura pot ajudar a recuperar la memòria democràtica. Serà a la sala El Torín d’Olot, el 24 de març a les 18.00, amb Silvestre Vilaplana i amb el periodista i filòleg Javier S. Zapatero com a moderador.



8. Xavier Aliaga: “No tingueu por a explorar els vostres límits i eixir de les zones de confort.”

L’escriptor valencià parlarà sobre la por a la mort: com l’entenem, com fins i tot l’acceptem i com la tractem a través de la literatura. Serà el 25 de març a les 12, a la plaça de Braus d’Olot, en companyia de Jordi Dausà i Rosa Ribas i amb Rafael Vallbona com a moderador.



9. Jordi Dausà: “Estimat amic, la por és això.”

L’autor de novel·la negra ens avança un microconte sobre un nen que un bon dia descobreix la por. El 25 de març a les 12.00, a la plaça dels Braus d’Olot, conversarà sobre la por a la mort amb Xavier Aliaga i Rosa Ribas, i amb Rafael Vallbona com a moderador.



10. Marta Sanz: “La por és l’agulla que em farà mal abans que em punxin la carn.”

L’autora de Clavícula participarà en una conversa amb Jorge Volpi, moderada per Ricard Ruiz, sobre el temor de la pàgina en blanc i la funció de la por en les seves obres. Serà el 25 de març a les 18.00, a la sala El Torín d’Olot.