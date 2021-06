Nelson Mandela, conquerint la por

Nelson Mandela va néixer el 18 de juliol a Sud-àfrica i hi va morir el 5 de desembre del 2013. El 12 de juny del 1964 va ser condemnat a cadena perpètua per sabotatge i conspiració. Passaria gairebé un terç de la seva vida entre reixes: fins al 1990 no va ser lliure. Del 1994 al 1999 va ser el primer president de Sud-àfrica escollit per sufragi universal. Recordem el Nobel de la pau i símbol de lluita contra l’Apartheid amb 14 reflexions que desitgen i busquen un món millor.



Foto: EP



1. L’educació és l’arma més potent per canviar el món.



2. Tot sembla impossible fins que es fa.



3. Després d’escalar una muntanya molt alta, descobrim que encara n’hi ha més per escalar.



4. La glòria més gran no és no caure, sinó aixecar-se sempre.



5. L’home valent no és aquell que no té por, sinó el que sap conquerir-la.



6. El més difícil no és canviar la societat, sinó canviar-se un mateix.



7. Una nació no s’ha de jutjar per com tracta els ciutadans de millor posició, sinó per com tracta els que tenen poc o res.



8. Ningú neix odiant una altra persona pel color de la seva pell, per la seva història o religió. La gent aprèn a odiar, i si poden aprendre a odiar també poden aprendre a estimar.



9. Si vols fer les paus amb el teu enemic, has de treballar amb ell. Llavors es convertirà en el teu company.



10. Els veritables líders han d’estar disposats a sacrificar-ho tot per la llibertat del seu poble.



11. Eradicar la pobresa no és un acte de caritat, és un acte de justícia.



12. El perdó allibera l’ànima, elimina la por. Per això és una eina tan poderosa.



13. Destruir és molt fàcil, els herois són els qui construeixen i treballen per la pau.



14. La mort és inevitable. Quan un home ha fet el que considera el seu deure amb el poble i el país, ja pot descansar en pau. Crec que he fet aquest esforç i que, per tant, dormiré tota l’eternitat.