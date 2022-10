Aquest novembre, Miquel Martí i Pol

El novembre és el mes que la Fundació Miquel Martí i Pol dedica a recordar el poeta amb un ampli ventall d’activitats festives, culturals i acadèmiques per impulsar el coneixement de la seva obra i del seu llegat. Ho fa des de 2006, amb especial embranzida a partir de 2013, desè aniversari de la mort del poeta.

Les Jornades Miquel Martí i Pol d’aquest 2022 arrenquen el 3 de novembre i, durant diversos caps de setmana del mes, apropen poesia i creació a tota mena de públics amb actes festius de caire popular, actes culturals destinats a descobrir la figura de l’autor, actes acadèmics, i actes que fomenten la creació literària i cultural contemporània. Us en destaquem 14 propostes.

Foto: Josep M. Montaner

1. Conversa amb els creadors d’Amb veu pròpia. Accions Poètiques 2022.

Dijous 3 de novembre, 19 h, Jazz Cava de Vic.

L’ativitat té la finalitat de conèixer de primera mà la proposta dels autors que participen enguany en el cicle Amb veu pròpia. Accions poètiques. S’establirà un diàleg amb els creadors dels espectacles, els poetes Xevi Pujol i Raquel Santanera. L’acte serà conduït i dinamitzat per Biel Barnils.



2. Tra-dició/Tra-ïció, amb Raquel Santanera, Oriol Sauleda i Valentina Risi.

Divendres 4 de novembre, 20 h, Sala 1 d’octubre de la Biblioteca Pilarin Bayés, Vic.

Qui féu l’Anyell et féu també a tu? Del Tra-Tra de la tradició i la traïció, si fossin dos sons que neixen bessons, quin dels dos seria el maligne i quin seria el bo? Són dues preguntes, però són les preguntes clau i se les han plantejat Raquel Santanera i Oriol Sauleda. Probablement, res del que passi en aquest espectacle que invocarà poetes d’ultratomba i del Tra-Tra no seria el mateix si no es comptés amb la música de Valentina Risi. Aquesta proposta forma part del cicle Amb veu pròpia.

Oriol Sauleda



3. Les llengües de Miquel Martí i Pol, amb Jessica Neuquelman i David Vila i Ros.

Dijous 10 de novembre, 18:30 h, Fundació Miquel Martí i Pol, Roda de Ter.

Recital a dues veus on es repassa la faceta de traductor i d’autor traduït de Miquel Martí i Pol a partir de la recitació d’alguns dels seus poemes en català i en diverses de les llengües en què ha estat traduït. Una experiència que comptarà amb el públic per respondre una pregunta: Era Miquel Martí i Pol un llenguaferit?



4. Homenatge popular al poeta.

Divendres 11 de novembre, 20 h, Teatre Eliseu de Roda de Ter.

Acte obert a tothom on es farà una lectura de poemes a càrrec de l’alumnat de les escoles de primària Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont, de l’Institut Miquel Martí i Pol, i de persones vinculades al món associatiu. L’homenatge al poeta també tindrà la seva versió digital: la Fundació MMP convida a inundar de poesia les xarxes gravantse en vídeo recitant un poema o un fragment de poema de l’autor (de menys de 2 minuts de durada) i publicar-lo a les xarxes socials el dia 11 de novembre amb les etiquetes #homenatgepopularMMP2022 i #poesiacatalana, mencionant la Fundació (@fundaciommp). Així ho va fer el periodista Xavier Graset en l’edició de 2021.

Inundem les xarxes de poesia. Fem-ho el 12 de Novembre recordant i recitant un poema de Miquel Martí i Pol i amb les etiquetes @fundaciommp #homenatgepopularMMP2021 #poesiacatalana pic.twitter.com/JR2UZW83F7 — Xavier Graset (@xgraset) November 7, 2021



5. Triescape Miquel Martí i Poli Roda de Ter.

Dissabtes 12 i 26 de novembre, 10 h, Fundació Miquel Martí i Pol, Roda de Ter.

El Triescape és una activitat lúdica basada en la gimcana, la geocerca i l’escape room. S’adreça a tots els públics i està pensada per a grups de 6 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament a fundacio@miquelmartiipol.cat o trucant al 938500355.



6. Concert de The Tyets.

Dissabte 12 de novembre, 19 h, Casal de Porrera, Porrera.

El duet trapetón de Mataró The Tyets van guanyar el Certament Terra i Cultura amb l’adaptació del poema “El ratolí” d’Enric Larreula, inclosa a “Animalari urbà”, disc infantil que van produir per a La Bressola, eln grup d’escoles de la Catalunya Nord que, a través de la inmersió lingüistica, lluiten per preservar el català entre els joves. The Tyets presentaran en directe aquesta i altres cançons de la seva discografia.



7. Esllavissada, amb Xevi Pujol i Xavi Lloses.

Dissabte 12 de novembre, 20 h, Fundació Miquel Martí i Pol, Roda de Ter.

El poeta Xevi Pujol i el músic i performer Xavi Lloses es troben entre el vers, la vibració i l’acció escènica per presentar una experiència immersiva que ho transfigura tot. So, música, paraula i moviment es trenen al voltant del públic i també dintre seu. Esllavissada forma part del cicle Amb veu pròpia.



8. Lliurament dels Premis literaris, artístics i pedagògics.

Dissabte 13 de novembre, 11 h, Teatre Eliseu, Roda de Ter.

Acte conduït per Xavier Graset i que comptarà amb la presència de l’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona. Es farà el lliurament dels següents premis literaris, artístics i pedagògics: 38è Premi de poesia Miquel Martí i Pol (amb la col·laboració de la Institució Puig-Porret i Reduccions. Revista de poesia); 6è Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol (amb la col·laboració de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA); 6è Premi InstapoemaMMP (amb la col·laboració de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA); 10è Premi Sebastià Álvarez al millor Treball de Final de Grau de temàtica educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC; 4t Premi Sebastià Álvarez al millor Treball de Final de Màster de temàtica educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC; i 33è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil (amb la col·laboració de l’Associació Roda de Comerciants ARC).

Clourà l’acte Corda a la cuina, un espectacle creat per Martina Arqués, Joel Díaz, Laia Rovira i Queralt Valls que parteix del llibre Bon Profit! de Miquel Martí i Pol, volum que agrupa poemes relacionats amb la temàtica del menjar.

Acte de lliurament dels Premis en l’edició de 2021 Foto: Fundació MMP



9. Lluís Soler recita La fàbrica.

Dimarts 15 de novembre, 19 h, Museu d’Història de Catalunya.

Amb motiu del 50è aniversari de la publicació de La fàbrica, el Museu d’Història de Catalunya ha programat el recital d’una selecció de poemes de La fàbrica a càrrec de l’actor Lluís Soler a l’espai del museu dedicat a la fàbrica tèxtil. Mònica Borrell, especialista en història social del treball, complementarà el recital amb explicacions i comentaris que aprofundiran en el context social i les condicions laborals de l’època.



10. Presentació de L’aigua entre les coses de Clara Ballart.

Dijous 17 de novembre, 20 h, Fundació Miquel Martí i Pol, Roda de Ter.

Amb el poemari L’aigua entre les coses (Pagès Editors), Clara Ballart (Barcelona, 1995) va guanyar el 37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol. El presentarà acompanyada dels integrants de les Tertúlies de poesia del Casino de Vic.

Clara Ballart, guanyadora del 37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol

11. Taller scriptorium. Com s’escrivia en un monestir medieval.

Dissabte 19 de novembre, 18 h, Museu Arqueològic de l’Esquerda, Roda de Ter.

L’escriptura va ser importantíssima en època medieval. Es practicava en escrivanies públiques i sobretot en Scriptoria monacals. Amb diversos models de lletres, enguany es farà especial esment a l’escriptura carolíngia que es va començar a utilitzar entre els segles VII i VIII dC, es practicarà l’escriptura medieval amb una pauta especial i es podrà confegir un punt de llibre. El taller es farà amb la col·laboració del Museu Etnogràfic de Ripoll i està pensada per a infants a partir de 7 anys. Cal inscriure-s’hi prèviament fins al divendres 18 trucant al 938540271 o escrivint a m.a.esquerda@rodadeter.cat.



12. Lluís Soler recita Versos obstinats, de Pilar Cabot.

Dilluns 21 de novembre, 20 h, Església de Sant Esteve, Tavèrnoles.

L’actor Lluís Soler posarà veu als versos de Pilar Cabot en un recital organitzat amb l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Tavèrnoles. Aquesta és una de les accions poètiques del cicle Amb veu pròpia.



13. Una vella amistat, amb Miquel Desclot.

Dijous 24 de novembre, 19 h, Fundació Miquel Martí i Pol, Roda de Ter.

“Ens vam conèixer el mes de juny de l’any 1973 i ens vam relacionar fins a la seva mort. Al llarg d’aquella trentena d’anys, la meva valoració de la seva obra va mudar d’un engrescament amb la poesia sorgida de la manifestació de la malaltia a una comprensió més general de la seva trajectòria poètica». Una conferència a càrrec del poeta Miquel Desclot on parlarà de l’amistat i l’obra de Miquel Martí i Pol.



14. Ruta literària Miquel Martí i Pol.

Dissabte 26 de novembre, 10:30 h, Plaça Verdaguer, Roda de Ter.

Itinerari literari de dues hores de durada que, a càrrec de Marta Marichalar, ressegueix els indrets relacionats amb la figura i obra de Miquel Martí i Pol. Cal inscriure-s’hi prèviament a fundacio@miquelmartiipol.cat o trucant al 93 850 03 55.