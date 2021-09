Per preparar oposicions, la Llibreria de la Diputació de Barcelona

Foto: Diputació de Barcelona

A tocar del metro de la línia blava, situada entre l’avinguda Diagonal i la Rambla de Catalunya es troba la Llibreria de la Diputació, un espai obert a tota la ciutadania, on tant públic en general com professionals especialitzats tenen a disposició més de 9.500 exemplars en existències i un fons total de 15.000 títols. La Llibreria està especialitzada en administració pública i també en temari d’oposicions i els seus prestatges ofereixen una oferta gran i diversa en aquest àmbit.

Qui vulgui presentar-se a unes oposicions, a la Llibreria de la Diputació de Barcelona trobarà gran quantitat dels llibres, temaris, qüestionaris, tests psicotècnics i normativa que s’editen i que l’ajudaran a preparar els exàmens. Material didàctic i qüestionaris especialitzats per treballar a les diferents administracions i organismes públics locals, autonòmics i estatals. I amb l’objectiu de donar el millor servei la Llibreria ofereix tots els seus serveis 100% en línia a través del seu web . Els continguts estan endreçats segons els diferents tipus d’oposicions:

Administració pública: per treballar com a tècnic/a en ajuntaments, diputacions, administració autonòmica i administració estatal.

Oposicions a Cossos de seguretat: bomber, policia local, guàrdia urbana, mosso d’esquadra i policia nacional.

Ensenyament: professor d’educació infantil, professor d’educació primària, professor d’educació secundària, professor de pedagogia terapèutica, conserge de centre educatiu…

Sanitat pública: per treballar com a infermer/a o auxiliar d’infermeria, sanitari, tècnic/a especialista en pediatria o en diagnòstic clínic, fisioterapeuta, especialista en infermeria obstètrica i ginecologia, zelador, treballador de l’ICS etc.

Altres cossos: Correus, arxius i biblioteques, peó i personal d’oficis, advocat, agent rural, entre d’altres.



També s’hi poden trobar qüestionaris i materials sobre lleis concretes, per preparar les proves de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i per superar les proves de català, que són requisits indispensables exigits per les administracions públiques a Catalunya. I, si no es troba un llibre, és possible demanar-lo a [email protected] perquè facin la cerca. També poden orientar sobre quin temari i materials són millors per preparar-se unes oposicions en concret.



La Llibreria

La Llibreria de la Diputació, a més, està especialitzada en administració pública. És a dir, que molts dels llibres que s’hi poden trobar, editats per les diferents administracions, parlen principalment de com gestionar i accedir a l’administració.

La Llibreria compte amb un gran fons de llibres únics de moltes administracions públiques, editats per la mateixa Diputació, dels quals, més de 1.200 són en format digital i d’accés gratuït. També ofereix llibres editats pels municipis de Catalunya, per altres administracions i institucions públiques (museus, universitats, instituts) i per editorials privades. A més, la Llibreria ofereix múltiples serveis molt pràctics com ara la cerca de títols o la impressió a demanda, i també fa presentació de llibres.

La Diputació de Barcelona té una llarga tradició editora i destaca per l’edició de publicacions especialitzades. Fruit d’aquesta tradició, la Diputació ha continuat editant, en les seves diferents etapes, publicacions tant de caire tècnic com de divulgació cultural i de recuperació de patrimoni històric.

Les publicacions de la Diputació de Barcelona volen donar suport als ajuntaments de la província de Barcelona i a la pròpia Diputació a l’hora de desenvolupar les seves funcions, donant a conèixer les polítiques públiques que duu a terme la corporació, aportant cultura a la ciutadania i informant sobre les activitats que organitza o hi participa. Actualment les col·leccions principals actives que edita la Diputació i que ofereixen contingut per a la gestió municipal són “Eines” i “Estudis”.

Més informació a llibreria.diba.cat