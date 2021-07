Proust i el viatge de la saviesa

L’escriptor Marcel Proust va néixer el 10 de juliol del 1871 a Auteuil (França) i va morir el 18 de novembre del 1922 a París. Recordem l’autor de la monumental A la recerca del temps perdut amb 14 reflexions que giren al voltant de la vida, dels viatges i de l’amor.



1. Els dies poden ser iguals per a un rellotge, però no per a un home.



2. El desig floreix, la possessió ho marceix tot.



3. L’únic veritable viatge de descobriment no consisteix a buscar nous paisatges, sinó a mirar amb uns nous ulls.



4. A vegades estem massa predisposats a creure que el present és l’únic estat de les coses.



5. Només ens curem del patiment quan l’hem experimentat al màxim.



6. L’amor és una malaltia inevitable, dolorosa i fortuïta.



7. Allà on la vida alça murs, la intel·ligència obre una sortida.



8. El nostre cor té l’edat d’allò que estima.



9. L’ambició embriaga més que la glòria.



10. El desig ens força a estimar el que ens farà patir.



11. A certa edat, una mica per amor propi, i una altra mica per picardia, les coses que més desitgem són les que fingim no desitjar.



12. Només s’estima allò que no es posseeix del tot.



13. No necessitem una desgràcia per començar a valorar la vida quotidiana, en tenim prou a recordar que som humans i que aquesta nit ens pot arribar la mort.



14. La saviesa no ens ve donada, sinó que hem de descobrir-la nosaltres mateixos, en un viatge que ningú pot estalviar-nos ni fer per nosaltres.