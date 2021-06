Què vols fer amb la teva vida?

Foto: Catorze

Què vols fer amb la meva vida? Com pots descobrir el teu propòsit, la teva missió? Segons els japonesos, tothom té un ikigai, un motiu per existir, i descobrir-lo i desenvolupar-lo és un dels secrets per a una vida llarga i feliç. Però és normal patir angoixa, davant de preguntes crucials com aquestes. A El petit Ikigai, que publica Fanbooks, Francesc Miralles i Héctor García escriuen una guia pràctica, acompanyada de les il·lustracions ben colorides de Xuan Loc Xuan, per descobrir i desenvolupar el propi talent i ajudar-nos (també a ajudar als altres) a trobar la clau del nostre ikigai.

Us en servim un fragment i en sortegem 3 exemplars. Podeu participar-hi fins al 24 de juny, només cal que ens envieu un mail amb el títol del llibre i el vostre nom i cognom a [email protected]*.

Com pots triar el teu camí entre tantes opcions?



La Naomi es fa aquesta pregunta en la vostra trobada a la clariana del bosc, i pot ser que tu te la facis més d’una vegada a mesura que avanci la teva vida. Quan et sentis aclaparat per les opcions, tingues en compte aquests consells:

• És natural tenir incertesa. Vivim en un món tan canviant i complicat que és normal dubtar, estar confós i tenir problemes. De fet, tenir problemes és la prova que ets viu. Dona gràcies per això! L’únic lloc sense problemes i sense incertesa sobre el futur és la mort. Et sorprendria saber com les persones de més èxit també tenen incertesa i ansietat.

• No et preocupis gaire pel futur llunyà. Com serà la meva vida d’aquí a vint anys si trio estudiar això o allò altre? Respondre aquesta pregunta és gairebé impossible. És millor que t’interroguis sobre el que hi ha més proper en la teva vida. Em farà feliç estudiar això aquest curs? Si la resposta és sí, agafa-t’ho com una elecció i segueix endavant.

• Fes plans a 3-5 anys com a màxim. Centra’t en el futur proper. Quines són les coses més importants de la teva vida ara mateix i què t’agradaria assolir en els propers anys? Quines coses has de fer cada dia que t’acostin a aquest objectiu?

• No t’instal·lis en el dubte. Això equivaldria a plantar la tenda de campanya a la clariana del bosc. És normal comparar diferents possibilitats, per exemple a l’hora de triar els estudis, però dona’t un temps limitat per decidir-te, encara que no n’estiguis completament segur (potser mai no ho estaràs).

• Centra’t en els aspectes positius de cada opció. Cada alternativa que valoris té els seus punts positius i negatius, però si et centres en aquests últims, et serà difícil prendre una decisió. El que és negatiu està guiat per les nostres pors, i acostuma a ser poc realista. La majoria de les coses que temem no arriben a passar mai. És molt millor prendre nota dels aspectes positius de cada opció i triar la que et faci més el pes.

• Et pots equivocar de camí totes les vegades que calgui. Una de les raons per les quals ens preocupa enfrontar-nos a diferents opcions és que tendim a exagerar les conseqüències que tindria un fracàs. Pregunta’t: Què és el pitjor que pot passar si m’equivoco? Res, pots canviar de camí en el futur si t’adones que va ser un error. De fet, per créixer com a persona i aprendre, et caldrà equivocar-te i anar corregint el rumb amb el temps.





Il·lustració: Xuan Loc Xuan

* Les dades que ens faciliten els participants seran incorporades a la base de dades de Catorze amb la finalitat d’enviar-los per correu electrònic el nostre butlletí setmanal.