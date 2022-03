L’adeu definitiu a un ésser estimat és una de les experiències més dures que hem d’afrontar en aquesta vida, però també ens pot brindar l’oportunitat de trencar un tabú i parlar sobre un tema tan difícil d’abordar com és la mort. A Sempre amb tu (Estrella Polar), María Leach posa paraules al dol i, amb les il·lustracions de Katia Klein, agafa la mà als més petits per acompanyar-los en un camí ple de dubtes i emocions, el del primer contacte amb la mort, del qual es desprèn un lluminós aprenentatge: l’amor d’algunes persones mai no desapareix i viu amb nosaltres per sempre. Us n’oferim aquest fragment.

Foto: Catorze



Llavors hi ha algú que m’agafa de la mà,

seu amb mi al sofà,

em mira amb els ulls vermells,

m’acarona els cabells,

m’ho explica

com un conte, molt fluixet:



La persona que no hi és

ha mort.



Com es moren alguns avis

tots pansidets i vells;

com es mor d’un accident de cotxe

un conductor de cop i volta;

com es moren en un hospital

els malalts als quals els metges,

per molt que ho intentin,

no poden curar.



La mort és una cosa que ens passa a tots,

no sabem quan,

no sabem on.

També els animals i les plantes

arriba un dia que s’acaben.

On anem quan morim

és un misteri sense resposta,

però sempre roman aquí

alguna cosa nostra.

Sempre amb tu © del text: María Leach, 2022.

© de les il·lustracions: Katia Klein, 2022.

© d’aquesta edició: Edicions 62, S.A., Baobab, 2022.

