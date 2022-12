Tot un any de Petit Sàpiens

Detall d’una il·lustració de Dani Jiménez per al dossier principal dedicat a Gandhi del número de gener de 2023 de Petit Sàpiens

Coneixes Petit Sàpiens? És la revista d’història per a nens i nenes de 6 a 12 anys que els convida a aprendre mentre s’ho passen bé. Petit Sàpiens va néixer el 2016 i, des de llavors, cada mes s’hi publiquen continguts pensats per afavorir la lectura, despertar la curiositat i divertir els infants amb còmics, jocs i passatemps de tota mena sempre des del rigor i garantia que ofereix l’equip de Sàpiens.

Què hi trobaràs? Articles sobre personatges o fets històrics, ciència i art il·lustrats pels millors artistes i escrits amb un llenguatge adequat per als petits lectors. El número de gener de 2023, per exemple, proposa descobrir la vida de Mahatma Gandhi, el líder indi que, sense tenir mai gens de poder, va aconseguir portar milions de persones cap a la llibertat. Però Petit Sàpiens, a més, integra el personatge d’aquest dossier principal en altres propostes de la publicació, com al còmic Hora Zero de Sebastià Roig i Toni Benages, on l’Uma i el Philippe, els protagonistes, l’hauran d’ajudar durant un dels episodis de la seva vida.

Llegir el Petit Sàpiens és com pujar a una màquina del temps, i ara t’hi pots subscriure per 2,50 € al mes amb aquest descompte especial del 50%.



A més de Petit Sàpiens, la cooperativa Abacus edita revistes sobre història, cuina, natura o periodisme que engloben allò que ens defineix com societat: la cultura i l’educació. Per temps limitat t’hi pots subscriure a un preu especial, així que te les presentem perquè triïs quina et farà companyia durant tot un any:

En un món que canvia molt ràpidament, les claus per entendre l’actualitat es troben en la història. La revista Sàpiens convida a posar la mirada en el passat i trobar respostes a les preguntes de l’actualitat gràcies als millors experts i a l’equip d’investigació de Sàpiens.

Si vols aconseguir Sàpiens per poc més de 3 € al mes, subscriu-t’hi durant un any amb aquest descompte especial del 45%.

No cal creuar mig món per descobrir indrets i entorns únics i viure viatges inoblidables. Cada mes, a les pàgines de Descobrir trobaràs propostes per conèixer el nostre país de noves maneres: rutes de muntanya, espais rics en biodiversitat, excursions per fer en família o camins desconeguts per conèixer millor el nostre patrimoni.

Descobrir pot ser teva per poc més de 3 € al mes durant tot un any si t’hi subscrius amb aquest descompte especial del 45%.

Menjar, beure i viure, els tres puntals de la revista Cuina. Entre les seves pàgines hi ha tot el que cal saber per gaudir com mai de la nostra gastronomia, sorprendre amb noves receptes, saber triar els millors restaurants o establiments i descobrir recomanacions i propostes úniques per llepar-se’n els dits.

Ara pots aconseguir un any sencer de Cuina per 2,50 € al mes si t’hi subscrius amb aquest descompte especial del 50%.

Arrels és la revista per conèixer el món que torna i explorar noves maneres de viure. Cada trimestre, descobreix projectes col·lectius que mostren estils de vida sostenibles: els horts, els pobles, la nit… Él món, la terra i els seus protagonistes expliquen històries, només cal una mica de temps per gaudir-les.

Aconsegueix un any d’Arrels per menys de 2,50 € al mes subscivint-hi amb un 25% de descompte.