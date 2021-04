Un relat en un tuit

Arriba Sant Jordi i Parlem Telecom el celebra amb dues iniciatives que tenen un mateix objectiu: fomentar l’ús de la llengua catalana entre els més joves. D’una banda, l’operadora de telecomunicacions ha posat en marxa un concurs de microrelats a Twitter, en què ens conviden a dir molt en poc, que vol dir a escriure una petita història en un sol tuit. Per participar-hi només cal que aprofiteu bé aquests 280 caràcters i que hi inclogueu l’etiqueta #SantJordiParlem. Hi podeu participar fins al dijous 23 d’abril. El jurat està format pels escriptors Jordi Cabré, Carlota Gurt i Anna Carreras. El guanyador s’anunciarà el 30 d’abril i tindrà tot un premi: un any gratuït de serveis Parlem Telecom.

El segon concurs és per a músics i porta per títol Canta per la teva llengua. L’emissora Flaixbac i Parlem Telecom han seleccionat sis cançons inèdites de grups i cantants emergents que persegueixen aquest objectiu i que es donaran a conèixer públicament en els propers dies. Des d’aleshores, seran els oients de l’emissora els qui decidiran amb les seves votacions quin és el nou èxit de la música en català. A part d’una dotació econòmica al grup de la cançó guanyadora, aquesta iniciativa pretén promoure nous músics en llengua catalana i donar-los visibilitat en el panorama musical del país.



Tal com ha advertit en diverses ocasions Plataforma per la Llengua, el retrocés de l’ús del català entre els joves és alarmant, particularment en el lleure. Això té una causa: la poca presència del català al sector audiovisual, a les xarxes socials i a la música. Amb aquestes dues iniciatives, Parlem Telecom vol ajudar a millorar aquesta situació. En la mateixa línia, l’última campanya de l’operadora es titula Parla i promou l’ús dels diversos dialectes dels territoris de parla catalana, amb el lema “Parla com vulguis, però fes-te escoltar”.