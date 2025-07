Saber-se escoltar, acompanyar, cuidar, estimar. Aquesta animació de Puuung, que té 21 milions de visites, mostra com l'amor es troba en els detalls quotidians. I és que, com deia el filòsof Joan-Carles Mèlich en aquesta entrevista, no volem que ens diguin t'estimo, volem que ens estimin.

