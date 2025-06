Aposta pels teus somnis: estudia a l’Institut del Teatre

Contingut ofert per la Diputació de Barcelona

Creat per la Diputació de Barcelona el 1913, l’Institut del Teatre és un referent en docència, creació, recerca, conservació i difusió del patrimoni de les arts escèniques, tant a Catalunya com en l’àmbit internacional.

Ofereix un model d’ensenyament capdavanter que promou la innovació pedagògica i creativa, alhora que afavoreix la immersió en tots els àmbits de les arts escèniques. Cada any, més de 1.000 alumnes hi cursen estudis superiors, professionals i de perfeccionament de dansa, d’art dramàtic o de tècniques de les arts de l’espectacle.

Pel que fa a l’oferta formativa adreçada a professionals i a graduats en el camp de les arts escèniques, l’Institut del Teatre ja ha obert les inscripcions a tres postgraus de cara al curs vinent: Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social, Postgrau en Escena i Tecnologia Digital i Postgrau en Arts en Viu i Contextos. Les classes d’aquests postgraus es duran a terme entre octubre del 2025 i juny del 2026.

Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social

L’Institut del Teatre i l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), juntament amb Xamfrà-Centre de Música i Escena del Raval, engegaran la 9a edició del Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social, una formació destinada als professionals de les ciències socials, l’educació i, en general, a les persones interessades en les arts escèniques com a eina de transformació individual i de la comunitat.

Aquest postgrau capacita els estudiants per intervenir com a creadors, ajudants, promotors, productors o programadors de projectes d’arts escèniques aplicats a la comunitat en múltiples àmbits pedagògics i socials.

Postgrau en Escena i Tecnologia Digital

El curs vinent arrencarà la 4a edició del Postgrau en Escena i Tecnologia Digital, un espai d’experimentació i recerca del valor expressiu de les eines digitals des de la perspectiva de les arts en viu, que s’imparteix amb la col·laboració de L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, i El Graner, Centre de Creació de Dansa i Arts Vives.

Aquest postgrau convida a pensar en la tecnologia com a agent dins d’un món complex i canviant, i que va més enllà de l’ésser humà. Així, té per objectiu abastir diferents artistes i professionals de les eines necessàries per pensar en i amb les tecnologies digitals per tal que les incorporin als seus processos creatius, ja no només com una eina o com un suport, sinó també com a element crític, imaginatiu i transformador.

La formació s’adreça especialment a professionals de l’escena en viu: escenògrafs, directors, coreògrafs, dramaturgs, creadors i intèrprets de teatre visual i llenguatges del cos, així com a professionals amb experiència en disseny d’il·luminació, d’espai, de so, audiovisual i multimèdia. També està dirigit a persones graduades en arquitectura, disseny, belles arts, composició musical o comunicació audiovisual, i a qualsevol persona interessada en l’aplicació de la tecnologia digital a les arts en viu.

Postgrau d’Arts en Viu i Contextos

L’Institut del Teatre ofereix també el curs vinent una nova edició del Postgrau d’Arts en Viu i Contextos, formació que proposa un espai de reflexió, d’experimentació i de transformació per explorar les pràctiques artístiques que connecten la recerca, la producció de coneixement i els processos d’aprenentatge amb el seu context social, cultural i artístic.

De la mà de creadors de reconeguda trajectòria, les sessions es desenvoluparan en formats diversos, generant una comunitat efímera de pensament i acció. Aquest espai busca aprofundir en les escletxes i qüestionar els circuits i els formats escènics convencionals.

Aquest postgrau va dirigit a artistes, a creadors i a docents que vulguin expandir la seva pràctica en contextos educatius, socials i culturals. També està pensat per a graduats en arts, humanitats i ciències socials amb interès en les arts vives.

Aquest és l’únic dels tres postgraus que té lloc al Centre Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre, a Vic.

Màster Universitari en Estudis Teatrals

El Màster Universitari en Estudis Teatrals (MUET), coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut del Teatre, és una altra opció formativa única en l’àmbit teatral.

Es tracta d’una titulació universitària reconeguda en tots els països de la Unió Europea i de Llatinoamèrica, que constitueix una plataforma per a la reflexió teòrica sobre les arts escèniques des de diverses perspectives metodològiques i pot interessar tant als creadors com als estudiosos. Des del màster es pot accedir als estudis de doctorat d’estudis teatrals de la UAB o de qualsevol altra universitat europea.

Més informació a www.institutdelteatre.cat/postgraus