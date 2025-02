El final feliç de l'esquirol d'Ice Age

La productora de la saga de pel·lícules d'animació Ice Age, Blue Sky Studios, va haver de tancar les portes després de 34 anys el 2021 com a conseqüència dels efectes de la pandèmia.

El simpàtic esquirol Scrat, la mascota de la productora, es va passar els vint anys que va durar la saga d'Ice Age perseguint una gla que sempre se li esmunyia d’entre les mans. Enmig del tancament de la companyia, un petit equip d'animadors es va ajuntar per elaborar una última escena que tanqués la seva història.

El 13 d'abril del 2022, quan es va estrenar l'última producció de Blue Sky Studios, els que n'havien estat treballadors van publicar aquest curtmetratge i aquest text com a comiat.

L'Scrat va ser el primer personatge a aparèixer a la primera pel·lícula de Blue Sky, Ice Age: L'edat de gel. Com ell, nosaltres també esteníem la mà cap a alguna cosa que potser era inabastable. Però, una i altra vegada, tant nosaltres com l'Scrat hem aconseguit abraçar versions d'aquesta esquiva gla.

Malauradament, no és possible agafar-se a res per sempre.

Ens hem divertit molt més donant vida a les nostres pel·lícules del que ningú hauria de tenir permès. Esperem que hàgiu pogut sentir una part d'aquesta alegria.

Gràcies, des del fons dels nostres cors col·lectius de Blue Sky, per haver estat amb nosaltres tots aquells anys.