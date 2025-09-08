El nen de Charles Chaplin

The Kid és el primer llargmetratge de Charles Chaplin (Londres el 16 d'abril de 1889 a Londres - Corsier-sur-Vevey, Suïssa, el dia de Nadal del 1977). Estrenat el 1921, està protagonitzat per ell mateix i pel petit Jackie Coogan, que es convertiria en la primera estrella infantil. A la filmació, Charlot, un rodamon de bon cor, rescata un nadó abandonat al carrer i el cria com si fos seu: li ensenya tècniques per sobreviure al carrer (com trencar vidres perquè després els repari) fins que un dia el nen es posa malalt i els serveis socials volen prendre-li la criatura. Aquesta obra té un alt contingut autobiogràfic: no només perquè Chaplin, de petit, va ser separat de la seva mare i va haver de treballar en espectacles per sobreviure, sinó perquè just se li acabava de morir el seu fill petit, en Norman, que havia nascut abans d'hora. De fet, expliquen que a les primeres setmanes de rodatge, Chaplin duia l'actor a parcs d'atracció, jugava amb ell, i que hi tenia una poderosa connexió. Us n'oferim alguna escena i la pel·lícula sencera.
Quan el troba:
Mentre conviuen:
Quan la policia intenta agafar el nen: