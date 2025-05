La vida és un bucle

"Aquest curtmetratge ens planteja quins rols ocupem dins la societat, i també, dins el nostre dia a dia. ¿Què s'espera de nosaltres? ¿Fins a quin punt podem escollir com vivim? ¿Què passa quan una persona, com a part d'un engranatge d'un sistema, decideix modificar el seu rol, trencar un mecanisme i actuar perseguint el lliure albir?" Ho explica Pablo Polledri (Argentina, 1975), autor de l'animació Loop. Reconeguda amb 120 premis internacionals, ens posa davant dels nassos una realitat: vivim repetint, matí rere matí, tarda rere tarda i nit rere nit, els mateixos actes, assumint els mateixos rols. Ben bé com si estiguéssim atrapats en una mena de bucle. Enmig d'aquest món controlat i engabiat, en aquesta animació una parella s'atreveix a fer una cosa diferent.

"Loop", una animació de Pablo Polledri.

"Loop", una animació de Pablo Polledri.