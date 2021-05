52 coses que he après en 52 anys

Foto: Eva Piquer



1. Que el futur no sempre existeix. 2. Que, quan existeix, el futur no és mai com l’havíem imaginat. 3. Que la felicitat no és un estat sinó una esperança. 4. Que hi ha esperes que són una tortura. 5. Que l’alegria és explosiva però dura poc. 6. Que el motor que val la pena perseguir és la il·lusió. 7. Que la il·lusió t’empeny a tenir projectes de futur, tot i que el futur no sempre existeix.

8. Que estudiar i aprendre són finalitats en si mateixes. 9. Que si fem cada cosa a consciència, com si ens hi anés la vida, el resultat serà millor i la nostra satisfacció, també. 10. Que hem de saber relativitzar les coses que fem, perquè –desenganyem-nos– poques vegades ens hi va la vida. 11. Que ja ho va dir Sòcrates quan li van preguntar de què servia aprendre a tocar la lira si t’has de morir: per tocar la lira abans de morir-te.

12. Que els qui més autoritat moral tenen són els qui menys lliçons donen, i viceversa. 13. Que es pot perdre la raó defensant que tens raó. 14. Que estar viu és un regal, no pas un dret. 15. Que els sentiments se’ns imposen sense que puguem decidir-los. 16. Que l’amor és la resposta de moltes preguntes. 17. Que estimar implica patir, però esquivar l’amor per fugir del patiment és un mal negoci. 18. Que en lloc de desitjar el que ens falta i que no depèn de nosaltres aconseguir, hem de tendir a desitjar el que tenim.

19. Que costa molt arribar a saber quina és la pròpia zona de confort i, un cop trobada, tampoc cal tenir gaire pressa per abandonar-la. 20. Que “tot anirà bé” és un desig disfressat de pronòstic. 21. Que, lluny d’anar tot bé, hi ha coses que van fatal. 22. Que el consell de viure l’ara i aquí només és vàlid quan el present és suportable. 23. Que el risc zero és un concepte absurd: viure és assumir riscos. 24. Que m’agrada més tornar als llocs que anar-hi per primer cop.

25. Que només ens hauria d’importar què diuen de nosaltres les persones que ens importen. 26. Que la confiança es trenca una única vegada, i ho fa en mil bocins. 27. Que construir relacions a prova de trencadisses és un repte màgic. 28. Que el ring del telèfon fa por perquè hi ha trucades que aturen els rellotges i t’esclafen els pulmons. 29. Que després d’una pujada no sempre ve una baixada: també pot venir una pujada més gran. 30. Que el dolor juga amb nosaltres a fet i amagar fins que ens atrapa de ple.

31. Que tots tendim a pensar que els altres estan millor: millor que nosaltres i millor del que estan. 32. Que l’enveja ens empobreix per dins i és l’explicació de molts mals del món. 33. Que només són dignes d’enveja aquells que no envegen ningú. 34. Que som fets de dubtes però ens cal aferrar-nos a certeses, per provisionals que siguin. 35. Que som el que fem i no pas el que diem que fem. 36. Que veiem en els altres no pas el que són sinó el que hi projectem. 37. Que és un luxe tenir a prop la gent que ens sap fer riure. 38. Que és un luxe encara més gran tenir a prop aquella gent que hi és quan cal ser-hi, tant si ens fa riure com si no.

39. Que el més sucós d’una entrevista comença en el moment que apagues la gravadora. 40. Que tard o d’hora cauen les màscares i tothom s’acaba retratant. 41. Que algunes coses que d’infants ens incomoden o ens avergonyeixen, perquè ens separen del grup, d’adults passen a ser un motiu d’orgull. 42. Que, en el fons del fons, estem sols amb nosaltres mateixos i prou. 43. Que tenir fills compensa només a estones. 44. Que no te’n sols penedir, d’haver tingut fills.

45. Que sense salut no hi ha res que valgui la pena. 46. Que la feina dels metges no és curar els malalts, sinó intentar-ho. 47. Que trobem temps per al que volem. 48. Que el sentit de la vida no és un secret amagat no sé on: la vida té el sentit que vulguem donar-li. 49. Que la felicitat dels ignorants us la regalo sencera. 50. Que només podem gestionar la veritat, per dura que sigui. 51. Que fer-nos grans vol dir anar superant l’edat dels nostres morts.

52. Que el temps ho cura tot, però a la seva manera: el temps ens mata a tots.