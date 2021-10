Fórmula màgica

Foto: Rhett Wesley

Un tres per cent de connexió instantània, d’on-has-estat-tot-aquest-temps. Un cinc per cent d’intuïció i un dos d’il·lusió i un dos d’ingenuïtat; en total, un nou per cent de potser-això-té-potencial, de quines-ganes-que-hagis-aparegut. Un vuit per cent d’afany de transcendència i un deu per cent de vanitat, o viceversa; sigui com sigui, un divuit per cent en total, si fa no fa, de l’anhel de deixar empremta, del desig de ser rellevant: la primera de tota la resta; de les importants, la definitiva.

Un sis per cent d’atracció física forta, com a mínim, i una dosi proporcional d’atracció intel·lectual. Un quatre per cent de prudència i un dotze per cent de valentia, o un equivalent, que si la proporció no és d’una-per-cada-tres la cosa es complica. Un set per cent de tendresa, un u per cent d’indiferència, un nou per cent, o tal vegada un deu, d’escepticisme preventiu que es torna cinisme en els casos desesperats. Un vuit per cent d’autoestima, un sis per cent de vulnerabilitat, un dos per cent, o potser un quatre, de decepció anticipatòria, de fracàs anunciat, de profecia autocomplerta.

Un percentatge variable de tòpics, d’això-sembla-massa-bonic-per-ser-veritat, de la-realitat-sempre-supera-la-ficció, de l’amor-arriba-quan-menys-t’ho-esperes-etcètera-etcètera. Un u per cent d’incertesa, és clar; una perseverança elevada al quadrat. I al final, un resultat imprevisible i uns números que no surten, i és que les fórmules màgiques no existeixen i a vegades hi ha coses que val més no provar de calcular.