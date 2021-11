Història de terror

Foto: Patrick Hendry

Diumenge abans d’anar a dormir vaig veure la història d’horror més demolidora que diria que he vist mai. Va ser per Twitter i era un clip de vídeo de la CNN on televisaven (sí, sí, televisaven) la compravenda d’una nena per part de la seva família a un pedòfil que diu que té cinquanta-cinc anys. El vídeo comença amb la nena (de nou anys) posant-se rímel i pintant-se els llavis i la reportera en off diu: “Pawana es maquilla, cosa que els agrada fer a les nenes, però Pawana, que somia en convertir-se en professora, sap que aquest cop està preparant-se pel que l’espera”. I la nena diu, mig plorosa: “Mon pare m’ha venut perquè no tenim menjar. M’ha venut a un vell”. Llavors veiem en un pla des del pati com si d’un guió es tractés, com el germà de la nena obre la porta al vell pedòfil que ve a comprar-la. Tot seguit, es nota que el càmera ha entrat dins de casa i ha gravat l’entrada del pedòfil. En un pla perfectament enquadrat, es veu la transacció entre els dos homes, el pedòfil i el venedor de sa filla. Llavors apareixen la mare i la filla, completament tapades de negre; se sent plorar la nena. La mare la té agafada. El pare li diu al pedòfil: “Aquesta és la teva esposa, si us plau cuida d’ella”. I el pedòfil diu que esclar. Llavors l’agafa del braç i l’estira. El càmera torna a sortir al pati per gravar com se l’endú de la casa. El pare es queda a la porta de casa, la mare acompanya la nena fins a la sortida del pati. La nena intenta resistir-se i plora, però entre la mare i el pedòfil l’estiren i finalment se l’emporta.

Suposo que els de la CNN no van poder fer res més que gravar-ho com si fos un curtmetratge de terror per mostrar l’atrocitat nua que representa això que acabem de presenciar i que deu passar a moltes cases i diàriament. Tot seguit, llegia també a Twitter que gràcies al gest aquell de la mà per indicar que estàs en perill i que es va posar de moda durant el confinament perquè les dones que estaven tancades amb el seu maltractador poguessin avisar sense paraules a través d’una vídeotrucada que necessitaven ajuda, van poder rescatar una adolescent segrestada per un senyor als Estats Units. Es veu que li va fer el gest al conductor del cotxe del costat en un semàfor en roig. Els pares n’havien denunciat la desaparició dos dies abans. En aquest cas, final feliç.

Sens dubte aquest és un fenomen transversal, el de la violència cap a les dones, el de ser vistes com a objectes, que passa en tots els racons del planeta. A casa nostra la setmana passada mateix vam viure uns dels episodis de terrorisme sexual més salvatges dels últims temps. Com si necessitéssim saber-ne detalls per prendre consciència que violar una dona és un acte d’immundícia. Dos dies després del cas d’Igualada, una altra dona a Lleida va denunciar el mateix.

I llavors tenim tot el seguit d’individus (i partits polítics i organitzacions, etcètera) que aprofiten per abocar merda sobre el feminisme o la immigració cada vegada que transcendeix una cosa així, a veure si en treuen cap rèdit. Em pregunto si mai algú d’aquests valents que diuen que si agafessin els nois que li van fer aquella aberració a la jove d’Igualada els matarien d’un gec d’hòsties, serien capaços de fer una cosa bastant menys violenta: podrien començar per fer notar als amics quan cert comentari cap a una dona és inapropiat.