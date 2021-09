Com superar el desamor en tres setmanes

Foto: cottonbro

Quina relació tens amb el desamor? N’has viscut uns quants, un, no en tens la seguretat, cap? En qualsevol cas, si n’has viscut algun, quant de temps has tardat a recuperar tot allò que queda en números vermells al teu compte sentimental?

Aquí va un decàleg de nou punts per superar en tres setmanes que algú t’hagi deixat per un/a altre/a:



Primera setmana



1. Deixa de seguir-lo/la a totes les xarxes socials.

Nota: En totes, no facis veure que Spotify no ho és.

2. Si saps que ja està amb un altre/a, no intentis veure quina fila fa aquest substitut/a. El descobriment podria anar a favor teu, sí, però també en contra.

Nota: Si tot i així no has resistit la temptació i ho has esbrinat, celebra-ho si va a favor teu. I, si et va en contra, recorda que les aparences enganyen.

3. Escull les amistats amb qui queixar-te i fes torns. Tingues compassió.

Nota: Els amics i amigues són l’únic que et queda. De moment.



Segona setmana



4. No truquis. Lliga’t les mans, tapa’t la boca, tanca’t a casa amb el mòbil mort i sense carregador. No li truquis.

Nota: Si li truques, sentiràs penediment tan bon punt contesti i et digui, amb aquell to que li coneixes tan bé, “què vols?” Aleshores no et torturis, limita’t a preguntar com està i talla tan aviat com sigui possible. No ploris, per res del món. No insultis. No cridis. Procura no estar sol/a i no emborratxar-te després. I si t’emborratxes, sobretot, no tornis a trucar.

5. No parlis d’ell/ella als possibles candidats a convertir-se en alguna cosa més.

Nota: Si no pots evitar-ho, renuncia a veure’ls/les. Espera, Ja arribarà el moment. T’ho prometo.

6. Deixa de dir-li pel seu nom i comença a anomenar-lo/la ex. El meu ex. La meva ex. Pots fer una mica de broma i dir “ecs”, si vols. És comprensible que sentis ràbia.

Nota: Sí, pots fer rituals com ara cremar fotografies, roba, objectes. Llibres no. Els llibres regala’ls, caram.



Tercera setmana



7. Deixa de publicar posts a les teves xarxes que facin pensar que estàs amb algú i que t’ho estàs passant de meravella –llits desfets, copes, balcons al mar. De fet, deixa de publicar coses perquè les vegi ell o ella.

Nota: Si no pots evitar-ho, fes-ho bé. La casa per la finestra.

8. Deixa de pensar que tornarà. Deixa de mirar les vostres fotografies junts/es.

Nota: Si no t’és possible, deixar d’invertir les teves energies en desitjar que emmalalteixi, que s’estavelli, que li caigui a sobre un meteorit.

9. Comprova si els vuit punts anteriors han fet efecte. Si no és així, torna a començar pel principi.

Nota: Tard o d’hora, aquest sistema funciona. M’ho han garantit.