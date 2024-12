El lloc d’on neixen les paraules

Hi ha dies en què el MACBA es transforma i és ple de veus, gestos, de descobertes compartides. Els passadissos s’omplen de cossos menuts en moviment, de manetes que juguen amb l’aire, de paraules que neixen. Tot sembla més càlid, més a prop, com si el museu s’hagués fet casa. Aquest Nadal aquesta sensació ho impregna tot: l’art, les activitats, els regals i les històries que hi tenen lloc.

Ser família és metàfora

D’entre tot el que hi passa, En família és potser l’expressió més genuïna d’aquest sentir. Participar-hi no és només fer-hi una activitat; és trobar-se en un espai que acull, que convida a estar-hi, a explorar i imaginar plegats. Aquí, família no és una etiqueta rígida: pot ser qualsevol xarxa de vincles que troba gratificant el fet de ser xarxa. Amics, avis, nens, parelles o companys: les convencions desapareixen i només queda el fet de ser-hi a gust, compartint, com qui es reuneix només cada vint-i-quatre de desembre i xerra com si no hagués passat el temps.

Aquestes festes, En família ofereix dues propostes que semblen fetes a mida: els dies 21 i 23 de desembre, Moure i commoure, activitat guiada pel col·lectiu Las Cosas ens porta a dialogar amb l’espai i el cos. És com un joc on el moviment es converteix en llenguatge, i les sales del museu es tornen escenaris de complicitats inesperades. I després, els dies 2, 3 i 4 de gener, el taller UAU!! Àlbums i històries al MACBA, de la mà dels artistes Sherezade Bardají i Yoshi Hioki, obre una finestra a la narrativa: relats fets del lloc d'on neixen les paraules, imatges i records que prenen forma en mans petitetes i grans, com si cada peça creada expliqués també una part de nosaltres mateixos.

Un refugi nadalenc

A final d’any hi arribem cansats, desgastats i hi ha moments en què necessitem trobar espais que ens cuidin, on descansar del fred de l’hivern, on recollir-nos i sentir-nos a gust, on la calma i la inspiració es donin la mà. A l’Espai Familiar, el museu s’obre per acollir-nos, llegir, jugar o senzillament estar junts. Sense presses. Sense la pressió del temps dels dies de cada dia. És un racó on reconnectar amb els altres, amb un mateix i amb allò que l’art desperta: curiositat, calma i ganes de crear.

Moure i commoure al MACBA. Foto: Miquel Coll, 2024. © MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona

El MACBA aquest Nadal és això: un refugi, no només climàtic, sinó també emocional. Un lloc on el temps sembla alentir-se, on pots alimentar-te d’art, fer una pausa, escollir regals amb ànima que són molt més que objectes: peces d’art i disseny que transmeten històries i valors i, fins i tot, descobrir una comunitat on sentir-te part de quelcom més gran, si et fas amic del MACBA.

Aquest Nadal, al MACBA hi trobaràs un lloc on l’art, els vincles i els moments petits es troben i es multipliquen. Un espai que no només acull, sinó que també transforma.