50 anys d’Imagine

L’11 d’octubre de 1971 John Lennon va publicar la que, segurament, és la seva cançó més emblemàtica, Imagine. Igualment emblemàtic n’és el videoclip, on el músic la interpreta tocant un piano blanc acompanyat per la seva parella, l’artista Yoko Ono, que molts anys després va ser reconeguda com a coautora de la cançó, ja que Lennon s’havia inspirat en poemes d’ella per a la lletra.

Imagine és, cinquanta anys després de la seva publicació, un himne a la pau i a l’esperança, però també una de les cançons més versionades del pop. Celebrem el seu cinquantenari escoltant-ne 14 interpretacions, algunes de ben fidels i d’altres amb esperit renovat, que n’han fet artistes i grups com David Bowie, Shakira o Coldplay.

1. Elton John.

2. Eva Cassidy.

3. Queen.

4. Lady Gaga.

5. Pentatonix.

6. Neil Young.

7. Shakira.

8. David Bowie.

9. A perfect circle.

10. Coldplay.

11. Emeli Sandé.

12. The Royal Philarmonic Orchestra.

13. Chris Cornell.

14. El 2014, per celebrar el 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, Unicef va llançar una campanya on personalitats d’arreu del món cantaven acompanyant la versió original de John Lennon.