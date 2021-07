La cantant, actriu i presentadora Raffaella Carrà va néixer a Bolonya el 18 de juny de 1943 i ha mort el 5 de juliol de 2021, als 78 anys. Va triomfar a la televisió italiana i també a l’espanyola, i amb les seves cançons, tant en italià com en castellà, va aconseguir grans èxits a partir de la dècada dels setanta del segle XX. Recordem “La Carrà”, figura icònica de la música, la televisió i l’entreteniment amb un dels seus grans èxits.

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor